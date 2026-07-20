Follonica (Grosseto). La pizza continua il suo viaggio fuori dai laboratori e approda sulla costa toscana.

Martedì 28 luglio il Marula – Bagno Golfo di Follonica ospiterà la terza semifinale della Pizza Bit Competition, il contest nazionale promosso e organizzato da Molino Dallagiovanna, regalando al pubblico un appuntamento che unisce alta tecnica, spettacolo e intrattenimento in una delle location balneari più suggestive della Toscana.

Dalle 13.00 fino alle 19.00, nove tra i migliori pizzaioli selezionati durante le gare regionali si sfideranno nella realizzazione della propria interpretazione di pizza utilizzando Blackery, l’innovativa miscela firmata Molino Dallagiovanna e protagonista della competizione. Una sfida che metterà alla prova tecnica, creatività e capacità di valorizzare un ingrediente capace di aprire nuove possibilità espressive nel mondo della pizza contemporanea.

I concorrenti

A contendersi l’accesso alla finalissima saranno:

Giuseppe D’Amato – Ristorante Colleverde, Siena;

Antonio Del Grado – Pizzeria Zio Tony, Calci (Pisa);

Romin Kanina – Impasto, Roma;

Michael Stefanucci – Garden Bar Pizzeria, San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara);

Luca Caimmi – Bar Baraonda, Chiaravalle (Ancona);

Alessandro Di Gennaro – Blu Serena Majestic, Montesilvano (Pescara);

Christian Riccio – La Pizza del Riccio, Roma;

Francesco Montaudo – Prossima apertura pizzeria;

Francesco Barcaro – Bvlgari Hotel, Milano.

A rendere ancora più coinvolgente la giornata saranno Andrea Mainardi e Daniele Persegani, che presenteranno l’evento insieme a Sabrina Dallagiovanna, accompagnando il pubblico tra le fasi della competizione con il loro stile coinvolgente e la loro grande passione per il mondo della gastronomia.

Ma la giornata non sarà soltanto una competizione. Al termine della gara, infatti, il Marula si trasformerà in un grande momento di convivialità con un aperitivo-cena accompagnato dalla musica e dall’intrattenimento di Rds, dando vita a una festa che celebra la pizza, il territorio e la cultura della condivisione. L’evento proseguirà fino alle 21.30 circa.

Le iscrizioni alla quarta edizione hanno coinvolto professionisti provenienti da tutta Italia, dando il via a un percorso articolato in nove selezioni regionali – tre al Nord, tre al Centro e tre al Sud – che hanno decretato i semifinalisti.

La tappa di Follonica rappresenta la terza e ultima semifinale, dalla quale usciranno gli ultimi pizzaioli che accederanno alla finale in programma a settembre 2026 nella sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (Piacenza), dove sarà proclamato il nuovo Dallagiovanna Pizza Ambassador.

Con la tappa di Follonica, la Pizza Bit Competition conferma la volontà di portare la cultura della pizza fuori dagli schemi, trasformando una competizione professionale in un’esperienza capace di unire alta tecnica, spettacolo e intrattenimento in una cornice d’eccezione: quella del mare e dell’estate italiana.