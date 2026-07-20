“Numera Stellas”: torna la notte dedicata al cielo più buio d’Italia

Manciano (Grosseto). Manciano si prepara a vivere una nuova serata dedicata alla magia del cielo stellato. Mercoledì 12 agosto torna “Numera Stellas”, giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa promossa dal Comune di Manciano che unisce divulgazione scientifica, tradizioni, cultura e valorizzazione del territorio nel cuore del centro storico.

Il programma

Il programma prenderà il via alle 18.30 con l’esibizione della nuova scuola di sbandieratori promossa dal Comune di Manciano assieme al Comitato Bottai in piazza Garibaldi.

Alla stessa ora, alle Stanze (via Cavour 6), saranno proposti i laboratori di astronomia ed elettromagnetismo, rivolti ai partecipanti over 15, a cura di Amsa e a partecipazione gratuita.

Alle 19 è in programma l’aperitivo con buffet nei giardini di piazza Garibaldi, accompagnato dal concerto della Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Montemerano, mentre alle 19.30 partirà la passeggiata guidata a cura della cooperativa Le Orme, con ritrovo sempre in piazza Garibaldi (la partecipazione è gratuita ma occorre la prenotazione ai numeri 0564.416276 e 346.6524411 o all’indirizzo e-mail info@leorme.com).

La serata si concluderà alle 22 in piazza Magenta con l’osservazione astronomica e le proiezioni video del cielo attraverso i telescopi insieme all’astrofisico Gianluca Masi, con il supporto degli esperti operatori astronomici di Amsa.

Durante tutta la manifestazione saranno inoltre aperti il Museo di preistoria e protostoria della valle del Fiora, la biblioteca comunale di Manciano e l’ufficio turistico, offrendo ai visitatori un’ulteriore opportunità per conoscere il patrimonio culturale del territorio.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, ad eccezione dell’aperitivo con buffet, per il quale è prevista una quota di partecipazione di 10 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata entro il 5 agosto, inviando una mail a mancianopromozione@gmail.com con allegata la ricevuta del bonifico.

Il versamento dovrà essere effettuato alla tesoreria comunale (Intesa Sanpaolo – Agenzia di Manciano), Ibam IT07C0306972822000100046046, indicando nella causale il nominativo del partecipante e la dicitura “Buffet Numera Stellas 2026”. Per informazioni è possibile chiamare l’ufficio turistico al numero 0564.1886794.

«Il cielo di Manciano è uno dei patrimoni più preziosi che abbiamo. Essere riconosciuti come il luogo con il cielo più buio dell’Italia peninsulare significa custodire una ricchezza naturale straordinaria che dobbiamo continuare a preservare e valorizzare. “Numera Stellas” nasce proprio con questo obiettivo: far conoscere a cittadini e visitatori un bene che appartiene a tutti e che rende unico il nostro territorio. Un sentito ringraziamento va a Gianluca Masi che, con grande disponibilità e passione, continua a essere al fianco della nostra amministrazione e della comunità di Manciano, contribuendo ogni anno al successo di questa iniziativa», dichiara il sindaco Mirco Morini.

«In tre anni “Numera Stellas” è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate mancianese. Un evento che riesce a coniugare turismo, divulgazione scientifica, cultura e promozione del territorio, attirando ogni anno un pubblico sempre più numeroso. È un’occasione per vivere il centro storico in modo diverso e per far conoscere una delle caratteristiche che rende Manciano davvero speciale». commenta l’assessore al turismo Andrea Caccialupi.

Grande spazio sarà riservato anche alle tradizioni locali, con il debutto ufficiale della nuova scuola di sbandieratori.

«La nascita della scuola di sbandieratori rappresenta un importante investimento sulle nuove generazioni e sulla trasmissione delle nostre tradizioni. Vedere ragazze e ragazzi avvicinarsi a questa disciplina significa dare continuità a una parte significativa della nostra identità e del patrimonio culturale di Manciano. Siamo felici che il loro percorso inizi proprio all’interno di una manifestazione così partecipata», afferma il vicesindaco e assessore al sociale Roberto Bulgarini.