“Un pomeriggio da biologo marino”: al via i laboratori per bambini all’Acquario Mediterraneo

Monte Argentario (Grosseto). Per l’estate 2026 l’Accademia Mare Ambiente propone il laboratorio “Un pomeriggio da biologo marino”, con l’Acquario Mediterraneo dell’Argentario, un’iniziativa rivolta ai visitatori più giovani, di età compresa tra i 6 e i 14 anni.

I partecipanti potranno fare una duplice esperienza: per prima cosa saranno impegnati a riconoscere le principali specie marine animali e vegetali in un laboratorio all’aria aperta, attrezzato con le strumentazioni necessarie ad un vero biologo marino. Subito dopo seguirà una visita guidata all’interno dell’Acquario Mediterraneo dell’Argentario. In entrambe le attività faranno da guida i biologi, naturalisti ed esperti dell’Accademia Mare Ambiente.

L’appuntamento è per i martedì 4, 11 e 18 agosto, alle 17.00, all’Acquario Mediterraneo dell’Argentario, su lungomare dei Navigatori 44, a Porto Santo Stefano.

Per informazioni su costi e prenotazioni: https://www.acquarioargentario.org/2026/07/20/un-pomeriggio-da-biologo-marino-con-lacquario-argentario-2026/