Veglia magica nell’Orto di Cagnoli: una serata dedicata a Joseph Pinetti de Mercì e Peciocco

Orbetello (Grosseto). Due personaggi lontanissimi tra loro eppure uniti da un filo invisibile. Da una parte Joseph Pinetti de Mercì, nato a Orbetello nel XVIII secolo e destinato a diventare il più celebre illusionista del suo tempo, protagonista delle corti europee e figura fondamentale nella nascita della magia moderna. Dall’altra Peciocco, personaggio della tradizione orale orbetellana, sospeso tra storia e leggenda, sopravvissuto fino a oggi nei racconti popolari tramandati di generazione in generazione.

Sono loro i protagonisti della Veglia nell’Orto di Cagnoli, in programma domenica 19 luglio, dalle 19, una serata dedicata al patrimonio magico e immateriale di Orbetello, promossa dal Consorzio Scrittori di Maremma e Amiata – Cosma Aps per riportare al centro quelle storie che per secoli hanno costituito l’identità culturale della comunità.

Il programma

L’iniziativa recupera il significato originario della veglia: il momento in cui le persone si riunivano per raccontare, ascoltare e trasmettere saperi, credenze e memorie. Un rito collettivo che oggi torna a vivere come occasione di ricerca, divulgazione e partecipazione.

Nel corso della serata sarà presentato il volume “Joseph Pinetti de Mercì conte di Willedal. Un mago del XVIII secolo”, pubblicato da Effigi per il Circolo culturale Gastone Mariotti, insieme ai progetti dedicati alla valorizzazione della figura del grande illusionista orbetellano. Verrà inoltre lanciata la raccolta firme per chiedere l’apposizione di una targa commemorativa nel luogo della sua nascita.

Ampio spazio sarà dedicato anche a Peciocco, attraverso il racconto delle testimonianze raccolte e l’avvio di un laboratorio di comunità finalizzato a recuperare documenti, ricordi e tradizioni legate a questo enigmatico protagonista dell’immaginario locale, costruendo un archivio condiviso della memoria orale volto a creare un progetto audiovisivo.

La veglia alternerà letture dedicate al magico popolare, rievocazioni delle streghe di Orbetello, racconti su erbe magiche, malocchi e pratiche tradizionali, una tavola rotonda sulla cartomanzia come fenomeno culturale e simbolico, momenti di condivisione aperti al pubblico e interventi musicali con il theremin, il cui suono contribuirà a creare un’atmosfera sospesa tra memoria e mistero.

Gli organizzatori invitano la popolazione a partecipare con aneddoti e memorie.

Più che una semplice manifestazione culturale, la veglia vuole infatti essere un gesto collettivo di riscoperta. Per una sera l’Orto di Cagnoli tornerà a essere un luogo in cui la comunità si riunisce per raccontare se stessa, riportando alla luce un patrimonio fatto di storie, credenze e personaggi che rischiano di andare perduti.

L’iniziativa è promossa da Cosma Aps con il patrocinio del Comune di Orbetello. Aderiscono all’iniziativa: biblioteca comunale di Orbetello, Libreria Bastogi, Libreria Periferica, Centro culturale Paragrano, I Poeti Vivi, La Murciaiola Aps, associazione storico culturale Duca d’Arcos.

Consigliata la prenotazione con messaggio WhatsApp al 335.5920411.