Torna la mostra scambio minerali e fossili: protagonisti collezionisti da tutta Italia

Massa Marittima (Grosseto). Come da tradizione, il Gruppo mineralogico “Bernardino Lotti” di Massa Marittima organizza, con il patrocinio del Comune, dell’Unione Comuni montana Colline Metallifere, di Fibran Spa e Avis comunale di Massa Marittima, la 58^ esima edizione della mostra scambio minerali e fossili, in programma sabato 18 e domenica 19 luglio nel chiostro di Sant’Agostino in piazza Ettore Socci.

La mostra sarà aperta ad ingresso libero con questi orari: sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 9 alle 20.

La mostra

Una manifestazione che a Massa Marittima vanta un’importante tradizione e che è diventata un appuntamento imperdibile per appassionati, turisti e curiosi. I tavoli espositivi saranno disposti lungo tutto il perimetro del chiostro. Alla mostra si possono ammirare i più vari tipi di minerali e fossili messi a disposizione da collezionisti provenienti da tutta Italia.

Il Gruppo mineralogico, una vera e propria istituzione a Massa Marittima, è stato fondato nel 1975 da un gruppo di tecnici, minatori, esperti di mineralogia e di geologia, docenti, ricercatori e collezionisti, e ogni anno organizza la mostra scambio compresa nel calendario e nella programmazione della Regione Toscana. Un evento che vuole essere anche un ricordo e un omaggio al lavoro durissimo di migliaia di minatori che fino agli anni Novanta hanno lavorato nelle miniere di Massa Marittima e delle Colline Metallifere.

Per informazioni: e-mail gmm.lotti@libero.it o sito web www.gruppomineralogicomassetano.it