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Torna la mostra scambio minerali e fossili: protagonisti collezionisti da tutta Italia

L'iniziativa si svolge a Massa Marittima

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Come da tradizione, il Gruppo mineralogico “Bernardino Lotti” di Massa Marittima organizza, con il patrocinio del Comune, dell’Unione Comuni montana Colline Metallifere, di Fibran Spa e Avis comunale di Massa Marittima, la 58^ esima edizione della mostra scambio minerali e fossili, in programma sabato 18 e domenica 19 luglio nel chiostro di Sant’Agostino in piazza Ettore Socci.

La mostra sarà aperta ad ingresso libero con questi orari: sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 9 alle 20.

La mostra

Una manifestazione che a Massa Marittima vanta un’importante tradizione e che è diventata un appuntamento imperdibile per appassionati, turisti e curiosi. I tavoli espositivi saranno disposti lungo tutto il perimetro del chiostro. Alla mostra si possono ammirare i più vari tipi di minerali e fossili messi a disposizione da collezionisti provenienti da tutta Italia.

Il Gruppo mineralogico, una vera e propria istituzione a Massa Marittima, è stato fondato nel 1975 da un gruppo di tecnici, minatori, esperti di mineralogia e di geologia, docenti, ricercatori e collezionisti, e ogni anno organizza la mostra scambio compresa nel calendario e nella programmazione della Regione Toscana. Un evento che vuole essere anche un ricordo e un omaggio al lavoro durissimo di migliaia di minatori che fino agli anni Novanta hanno lavorato nelle miniere di Massa Marittima e delle Colline Metallifere.

Per informazioni: e-mail gmm.lotti@libero.it o sito web www.gruppomineralogicomassetano.it

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