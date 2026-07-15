Caccia alle ultime 3 serrande in centro: l’arte di Trame riaccende la luce dove cala il silenzio

Grosseto. Dal 10 al 13 settembre, Grosseto torna a colorarsi con la settima edizione di Trame Festival – Serrande chiuse per arte aperta.

Per quattro giorni, la città si trasformerà in un percorso visivo e culturale in continua evoluzione, capace di accendere l’immaginazione di cittadini e visitatori e di innescare una profonda riflessione sullo spazio pubblico.

Il cuore pulsante di questa edizione sarà il Molino Hub, il centro culturale condotto dall’associazione Clan in collaborazione con l’Istituzione Le Mura, che durante i quattro giorni di festival ospiterà un ricco palinsesto di performance teatrali, musica dal vivo, laboratori e un’esposizione artistica allestita in galleria.

Ad oggi, il progetto Trame conta già oltre 65 serrande dipinte, dislocate tra il centro storico, il quartiere Barbanella e Roselle (nella zona de Il Poggio), configurandosi come una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto a disposizione della comunità.

Il valore del colore contro lo spopolamento dei centri storici

Oggi più che mai, i centri storici delle città italiane affrontano la complessa sfida della desertificazione commerciale e dello spopolamento, dinamiche che lasciano dietro di sé una scia di saracinesche abbassate e zone d’ombra. In questo scenario, dipingere le serrande non è un semplice atto decorativo, ma un intervento di rigenerazione urbana e sociale.

L’arte urbana diventa uno strumento per riattivare l’attenzione pubblica su vicoli e strade che rischiano l’invisibilità. Trasformare una superficie fredda e grigia in un’opera visiva significa restituire dignità ai luoghi, stimolare il senso di appartenenza dei residenti e creare un percorso attrattivo che invita le persone a camminare, scoprire e vivere la città a piedi, contrastando attivamente la percezione di abbandono e insicurezza.

Cercasi 3 serrande prevalentemente chiuse

La macchina organizzativa è attiva, ma per completare il percorso artistico di questa settima edizione manca l’ultimo fondamentale tassello. Gli organizzatori sono alla ricerca di 3 serrande da affidare all’estro degli artisti.

La ricerca è aperta a superfici di tutti i tipi: va bene qualsiasi garage, fondo privato, deposito o spazio che si trovi dentro il centro storico o nelle vie immediatamente limitrofe.

L’appello è rivolto in modo particolare a chi possiede serrande che rimangono prevalentemente chiuse: è proprio lì, dietro quel metallo perennemente abbassato che trasmette un senso di vuoto, che c’è più bisogno di portare arte e colore. Questi 3 nuovi spazi entreranno ufficialmente nel circuito di Trame Festival, diventando una tela permanente destinata a cambiare il volto e l’energia della via.

“Hai una serranda o un garage nel centro storico che resta spesso chiuso – dichiara l’associazione Clan -? Non lasciarlo grigio: lì c’è bisogno di luce e colore! Scrivici subito per candidare il tuo spazio e trasformarlo in un’opera d’arte a cielo aperto”.

Come candidare la serranda

Per proporre il proprio spazio o richiedere informazioni, è possibile scrivere direttamente all’associazione Clan ai canali ufficiali: mandare una mail a info@collettivoclan.it o un messaggio WhatsApp al 392.5485396, indicando il nome e cognome e l’indirizzo esatto in cui si trova la serranda/garage.

Il team di Trame ricontatterà i candidati per un rapido sopralluogo e per valutare insieme la fattibilità tecnica del progetto.