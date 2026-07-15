Preferenze elettorali, Megale: “Mancata approvazione occasione mancata per restituire centralità ai cittadini”

Grosseto. “Esprimo profondo dispiacere e rammarico come amministratore, ma soprattutto come cittadino, per la mancata approvazione della proposta di reintroduzione delle preferenze nella legge elettorale”.

A dichiararlo è Riccardo Megale, esponente della Lega e assessore del Comune di Grosseto.

“Al di là delle appartenenze politiche e delle responsabilità dei singoli, ciò che emerge è un dato politico evidente: la politica sembra avere sempre più paura del consenso diretto dei cittadini – sottolinea Megale –. Eppure il consenso rappresenta il principio fondamentale della democrazia e dovrebbe essere il presupposto dell’impegno di chi sceglie di candidarsi per rappresentare una comunità. L’esempio è semplice: è come un calciatore che pretende di giocare una partita, ma non vuole mai che il pallone gli arrivi tra i piedi. Senza il pallone non si dimostra il proprio valore, non ci si assume responsabilità e non si contribuisce davvero al gioco. Allo stesso modo, chi sceglie di fare politica non dovrebbe temere il giudizio diretto degli elettori, ma cercarlo, perché è proprio da quel consenso che nasce la legittimazione a rappresentare i cittadini”.

“Ancora una volta i territori e gli amministratori locali vengono relegati al ruolo di semplici esecutori di decisioni assunte altrove, poi però sempre ai sindaci e agli amministratori locali si danno sempre più responsabilità – spiega Megale – . Si continua a chiedere loro di metterci la faccia, di ascoltare le comunità e di raccoglierne le istanze, mentre le scelte più importanti vengono definite esclusivamente a Roma. Così facendo, il territorio non è più protagonista, e nel nostro di territori ancora di più, ma diventa soltanto il contorno di un piatto deciso altrove. Questa impostazione allontana i cittadini dalla politica e indebolisce il rapporto di fiducia tra eletti ed elettori. Se tutto viene deciso dall’alto, diventa inevitabile perdere quel legame diretto con le comunità locali, che rappresenta invece il cuore della buona politica”.

“Prendiamo atto che il provvedimento proseguirà il proprio iter al Senato. Tuttavia, il timore è che il testo possa essere ulteriormente peggiorato rispetto a quanto già emerso, fino a ridurre ulteriormente una riforma che per molte forze politiche rappresentava già il minimo indispensabile – termina Megale -. Continuerò a sostenere ogni iniziativa che restituisca ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti e che riporti al centro della vita politica il valore del consenso, della responsabilità e del rapporto autentico con i territori”.