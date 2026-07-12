Siccità, Simiani: “Dal Governo Meloni nessuna nuova risorsa per Grosseto”

Grosseto. “La siccità, aggravata dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici, sta mettendo a dura prova anche la Toscana e in particolare i territori delle province di Grosseto e Siena, con pesanti ripercussioni sia sull’approvvigionamento idropotabile sia sull’attività agricola e irrigua.

Di fronte a un’emergenza che richiederebbe risposte concrete, investimenti e una programmazione seria, il centrodestra preferisce alimentare la propaganda e utilizzare ruoli istituzionali per diffondere ricostruzioni prive di fondamento. È necessario fare chiarezza: i dati e gli atti ufficiali dimostrano che, dall’insediamento del Governo Meloni, non sono state stanziate nuove risorse nazionali specifiche per contrastare la siccità nei territori di Grosseto e Siena. Gli interventi realizzati o finanziati in questi anni, sbandierati proprio in questi giorni sui media, dai rappresentanti istituzionali di Fratelli d’Italia, sono frutto delle scelte dei Governi precedenti: prima con gli esecutivi Renzi e Gentiloni, come nel caso dell’invaso di Cernaia finanziato attraverso il Fondo infrastrutture previsto dall’articolo 1 comma 1072 della Legge numero 205 del 2017, e successivamente con il Governo Draghi attraverso le risorse del Pnrr.

In questa legislatura, inoltre, esponenti locali di Fratelli d’Italia hanno respinto emendamenti finalizzati all’ammodernamento degli invasi della provincia di Grosseto, interventi che avrebbero potuto contribuire concretamente alla gestione dell’emergenza idrica. Di fronte a una situazione così delicata servirebbero responsabilità e collaborazione istituzionale, non polemiche costruite sulla disinformazione. La Toscana e i suoi territori hanno bisogno di risposte, non di annunci propagandistici. La diffusione di notizie false su un tema così importante rappresenta un atteggiamento grave e irrispettoso nei confronti dei cittadini che ogni giorno affrontano le conseguenze della crisi idrica. Una cosa è certa: il Governo Meloni non ha finanziato alcuna opera contro la siccità nelle province di Siena e Grosseto.

Attenderemo la prossima Legge di bilancio per verificare eventuali nuovi stanziamenti e continueremo a sostenere le nostre proposte attraverso gli emendamenti parlamentari. Dopo tante promesse e molti slogan, auspichiamo che finalmente possano arrivare risorse concrete da parte del Governo Meloni”: lo dichiarano i parlamentari del Partito Democratico Marco Simiani e Silvio Franceschelli.