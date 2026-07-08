Infrastrutture idriche, Rossi: “Oltre 20 milioni dal Governo per interventi in Maremma”

Grosseto. “La provincia di Grosseto è al centro di un importante piano di interventi per il rafforzamento delle infrastrutture idriche, grazie alla programmazione portata avanti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Governo guidato da Giorgia Meloni. Parliamo di opere strategiche che riguardano invasi, acquedotti, reti idriche e sicurezza del territorio, con investimenti che guardano al futuro di cittadini, imprese e comparto agricolo”.

E’ quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato toscano di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, commentando la ricognizione degli interventi già programmati al 31 dicembre 2025 per la provincia di Grosseto.

“Si tratta di una programmazione concreta – prosegue Rossi – che dimostra l’attenzione del Governo verso un territorio che da anni convive con le criticità legate alla disponibilità della risorsa idrica e agli effetti dei cambiamenti climatici. L’acqua rappresenta una priorità strategica e gli investimenti messi in campo vanno nella direzione di garantire maggiore sicurezza, resilienza e continuità del servizio”.

Gli interventi previsti

Tra gli interventi programmati figurano quelli del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, con la realizzazione dell’invaso ad uso irriguo nel canale Diversivo abbandonato in località Cernaia, per 7,7 milioni di euro, il sistema di sbarramenti mobili nel Canale essiccatore principale dell’Alberese (1,14 milioni di euro), il recupero funzionale del lago di San Floriano, nel comune di Capalbio, destinato ad uso irriguo (2,2 milioni di euro), e due interventi di progettazione di fattibilità per nuovi invasi sul torrente Gretano e sul torrente Lanzo, per complessivi 600mila euro.

Importanti anche gli investimenti che riguardano Acquedotto del Fiora Spa: gli interventi di consolidamento del movimento franoso in località Podere Forterello, nel comune di Scansano, con 825mila euro di risorse, oltre ai tre interventi del progetto Montedoglio Centro (Lotto I e II), finanziati complessivamente per circa 5 milioni di euro. A questi si aggiunge il raddoppio della capacità di compenso del sistema idrico delle Colline Metallifere, tra Massa Marittima e Monterotondo Marittimo, finanziato con oltre 2,8 milioni di euro.

“Complessivamente – evidenzia Rossi – parliamo di una programmazione che supera i 20 milioni di euro tra opere già finanziate e interventi previsti, una risposta concreta alle esigenze del territorio. È la dimostrazione che il Governo Meloni non si limita agli annunci, ma mette in campo risorse e progettualità per rendere più moderne ed efficienti le infrastrutture idriche, sostenere il mondo agricolo, garantire servizi migliori ai cittadini e aumentare la capacità del territorio di affrontare periodi di siccità ed eventi climatici estremi”.

“Continueremo a seguire l’attuazione di questi interventi affinché le opere vengano realizzate nei tempi previsti, trasformando la programmazione in risultati concreti per la provincia di Grosseto e per tutta la Toscana”, conclude Fabrizio Rossi.