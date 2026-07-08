Sicurezza Amiata, i consiglieri di opposizione scrivono al Prefetto: “Aumentare forze dell’ordine”

Amiata (Grosseto). «La sicurezza non può attendere.» È da questa convinzione che nasce la lettera aperta inviata al Prefetto di Grosseto dai consiglieri comunali di minoranza Michele Bartalini (Castel del Piano), Guendalina Amati (Arcidosso), Gilberto Alviani (Seggiano) e Sonia Giannelli (Castel del Piano).

Con questo documento, i quattro consiglieri chiedono l’apertura di un confronto istituzionale e l’adozione di una serie di misure concrete per rafforzare il sistema della sicurezza pubblica nel comprensorio amiatino. Iniziativa che nasce dall’ascolto delle preoccupazioni manifestate da numerosi cittadini e dalla volontà di contribuire, nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali, alla tutela della sicurezza, della legalità e della qualità della vita delle comunità locali.

La lettera

La lettera non rappresenta un atto di contrapposizione nei confronti della Prefettura, ma costituisce un appello rivolto alla massima autorità di Governo sul territorio affinché, nell’ambito delle proprie competenze, possa farsi promotrice di ogni iniziativa ritenuta utile a rafforzare la presenza dello Stato in un’area che, secondo i firmatari, manifesta criticità sempre più evidenti sotto il profilo della sicurezza.

Nel documento viene ricordato come il territorio amiatino abbia subito, nel corso degli anni, un progressivo ridimensionamento del presidio dell’Arma dei Carabinieri, a partire dalla soppressione della Compagnia di Arcidosso nel 2014, con la conseguente perdita del Nucleo operativo, del Nucleo radiomobile e della centrale operativa. Una riorganizzazione che, secondo i consiglieri, ha inevitabilmente inciso sulla capacità di controllo del territorio, sui tempi di intervento e sull’efficacia dell’azione preventiva in un’area montana caratterizzata da vaste distanze e da collegamenti particolarmente complessi. L’implementazione numerica delle forze dell’ordine deve prescindere nel conteggio dalla presenza della Polizia Stradale che sull’Amiata non presta servizio ma fa statistica.

Per questo motivo, nella lettera vengono formulate richieste precise e operative: valutare il ripristino di un presidio territoriale maggiormente strutturato, rafforzare gli organici della Tenenza Carabinieri di Arcidosso, potenziare i servizi di pronto intervento, intensificare i controlli nelle aree maggiormente sensibili, promuovere un coordinamento ancora più efficace tra Forze di Polizia e Polizia Locale, istituire un tavolo permanente di monitoraggio presso la Prefettura e prevedere, nell’immediato, l’invio di rinforzi e servizi straordinari di controllo del territorio.

Accanto alle richieste operative, i consiglieri richiamano anche un quadro generale che ritengono meritevole della massima attenzione istituzionale. Negli ultimi anni il comprensorio amiatino è stato interessato da fenomeni che hanno progressivamente alimentato un diffuso senso di insicurezza nella popolazione: episodi di violenza in luoghi pubblici, attività riconducibili allo spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio, situazioni che richiedono un costante monitoraggio sotto il profilo dello sfruttamento della manodopera e condizioni che impongono un controllo sempre più attento del territorio. Fenomeni diversi tra loro, ma accomunati dalla capacità di incidere sulla serenità delle comunità, sulla libertà con cui cittadini, famiglie e commercianti vivono gli spazi pubblici e sul rapporto di fiducia tra popolazione e istituzioni.

Secondo i firmatari, la sicurezza non può essere valutata entro i confini dei singoli Comuni, poiché le dinamiche criminali interessano l’intero comprensorio amiatino e richiedono una risposta coordinata, stabile e strutturale. Per questa ragione, la lettera contiene anche la richiesta formale di un incontro con il Prefetto, al quale i consiglieri intendono rappresentare direttamente le criticità riscontrate sul territorio, condividere le segnalazioni raccolte e collaborare, in uno spirito di piena leale cooperazione istituzionale, all’individuazione delle soluzioni più efficaci.

«La nostra iniziativa – dichiarano Michele Bartalini, Guendalina Amati, Gilberto Alviani e Sonia Giannelli – nasce esclusivamente dalla volontà di tutelare i cittadini e di contribuire, nel rispetto dei ruoli istituzionali, a rafforzare la presenza dello Stato sul territorio. Non chiediamo privilegi, né trattamenti di favore. Chiediamo semplicemente che anche le comunità dell’Amiata possano beneficiare dello stesso livello di sicurezza garantito in ogni altra parte della provincia.

Siamo convinti che la sicurezza rappresenti il presupposto indispensabile della libertà, della qualità della vita e della fiducia nelle istituzioni. Per questo confidiamo nella sensibilità istituzionale del Prefetto e nella Sua autorevole attenzione, affinché possa farsi promotore di ogni iniziativa utile a restituire ai cittadini quella presenza dello Stato che costituisce il fondamento della legalità, della tutela delle persone e della serenità delle nostre comunità.

Questa iniziativa non rappresenta soltanto la posizione dei consiglieri firmatari, ma intende dare voce alle preoccupazioni di un territorio che chiede di poter continuare a vivere con tranquillità, nella certezza che la sicurezza, la legalità e la vicinanza delle istituzioni continuino ad essere valori concreti e non semplici principi. È con questo spirito, nel pieno rispetto delle istituzioni e del ruolo della Prefettura, che rinnoviamo il nostro appello affinché l’Amiata possa vedere rafforzata quella presenza dello Stato che costituisce il presupposto imprescindibile per garantire sicurezza, fiducia e coesione sociale».