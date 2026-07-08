Treni, Simiani: “Caos e ritardi, emendamento del Pd per modernizzare la Tirrenica”

Grosseto. “Mentre il Governo Meloni continua a ignorare la dorsale ferroviaria tirrenica, pendolari e viaggiatori sono costretti ogni giorno a fare i conti con ritardi, cancellazioni e disservizi. Quanto accaduto in questi giorni a Grosseto, con treni bloccati fino a 80 minuti e pesanti ripercussioni sulla mobilità, dimostra il fallimento di una politica fatta di annunci ma priva di investimenti sulle infrastrutture strategiche del paese. La Tirrenica non può continuare a essere considerata una linea di serie B. Serve una svolta immediata per vviare finalmente la modernizzazione di una linea essenziale per la mobilità, lo sviluppo economico e la competitività dei territori”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani annunciando la presentazione un emendamento al Decreto Infrastrutture, attualmente all’esame della Commissione Bilancio della Camera, che stanzia 25 milioni di euro per il 2026 destinati alla progettazione dell’Alta Capacità ferroviaria sulla tratta Genova-Roma della dorsale tirrenica.