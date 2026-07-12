Progetto TI-Link: nuovo incontro di consultazione pubblica in città

Follonica (Grosseto). Prosegue il percorso di consultazione pubblica sul progetto TI-Link, il collegamento elettrico sottomarino in corrente continua tra la Tunisia e l’Italia, promosso dalla società Zhero, con un appuntamento dedicato al comune di Follonica.

L’appuntamento si inserisce nel terzo ciclo di incontri previsto nell’ambito del periodo di osservazioni della durata di 60 giorni e rappresenta un’occasione di aggiornamento sul progetto e di confronto aperto con cittadini, associazioni e portatori di interesse locali.

Durante l’incontro, verranno illustrati gli elementi principali del progetto e gli aggiornamenti del percorso, con spazio per domande, approfondimenti e contributi da parte dei partecipanti.

L’iniziativa è in programma martedì 14 luglio, dalle 17.00 alle 20.00, nella Sala Tirreno ed è aperto alla cittadinanza di Follonica.

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

Maggiori informazioni su: www.ti-link.it