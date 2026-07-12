Una nuova auto per il gruppo volontariato dell’Associazione nazionale Carabinieri

Follonica (Grosseto). Una mattinata ricca di significato quella vissuta ieri nel piazzale del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, dove è stata ufficialmente consegnata la nuova auto assegnata dall’Ispettorato regionale dell’Associazione nazionale Carabinieri al gruppo volontariato della sezione di Follonica.

Un momento di festa, ma soprattutto di riconoscimento per l’impegno silenzioso e costante che i volontari dedicano ogni giorno alla comunità, mettendo il proprio tempo e la propria esperienza al servizio degli altri.

Alla cerimonia hanno preso parte il Generale di Divisione Luigi Nardini, Ispettore regionale dell’Associazione nazionale Carabinieri, il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani, l’assessore alla sicurezza Giorgio Poggetti, i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, i soci della sezione Anc di Follonica e le delegazioni delle altre sezioni del territorio, a testimonianza del forte legame tra istituzioni, Arma e volontariato. La cerimonia è stata impreziosita anche dalla benedizione della nuova autov impartita da Don Salvatore Gallo, quale augurio di buon servizio e di protezione per tutti i volontari che la utilizzeranno nello svolgimento delle loro attività.

Particolarmente toccante il momento in cui il Generale Luigi Nardini ha consegnato al sindaco la tessera di socio onorario dell’Associazione nazionale Carabinieri, un riconoscimento che testimonia il forte legame tra l’amministrazione comunale follonichese e una realtà che rappresenta, da sempre, i valori del servizio, della legalità e della solidarietà.

«Ricevere la tessera di socio onorario dell’Associazione nazionale Carabinieri è un’emozione autentica e un privilegio che porterò sempre con grande orgoglio – ha dichiarato il sindaco Matteo Buoncristiani. –. Questo riconoscimento appartiene idealmente a tutta la città di Follonica, perché celebra un rapporto costruito sulla fiducia, sul rispetto reciproco e sulla condivisione di valori profondi. L’Anc è una famiglia fatta di donne e uomini che, anche dopo aver indossato con onore la divisa dell’Arma, continuano a servire il Paese e la comunità con lo stesso spirito di dedizione e di sacrificio».

«La consegna della nuova auto – prosegue il sindaco – non rappresenta soltanto un mezzo in più, ma uno strumento concreto per consentire ai volontari di essere ancora più presenti accanto ai cittadini. È un investimento sul volontariato, sulla sicurezza partecipata e sul senso di comunità. A tutti i soci dell’Anc va il grazie più sincero dell’amministrazione comunale, che ho l’onore di guidare, e dell’intera città di Follonica: la vostra presenza è discreta, ma fondamentale, e rende la nostra città più sicura, più solidale e più unita.»

«L’Associazione nazionale Carabinieri rappresenta una risorsa preziosa per Follonica – ha aggiunto l’assessore alla sicurezza Giorgio Poggetti -. I suoi volontari collaborano con le istituzioni con competenza, disponibilità e grande senso del dovere, offrendo un contributo concreto in tante iniziative a favore della collettività. La consegna di questo nuovo mezzo è un segnale di attenzione verso chi, ogni giorno, sceglie di dedicare tempo ed energie al bene comune. A tutti loro va la nostra sincera gratitudine».

L’amministrazione comunale rinnova infine il proprio ringraziamento al Generale di Divisione Luigi Nardini, ai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, a Don Salvatore Gallo per la benedizione impartita durante la cerimonia e a tutti i volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri, che, con il loro impegno quotidiano, continuano a rappresentare un esempio di senso civico, altruismo e amore per la comunità.