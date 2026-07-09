Cultura, spettacoli e musica: torna il Festival dell’Argentario

Monte Argentario (Grosseto). Sarà la straordinaria bellezza del promontorio dell’Argentario, con il suo mare e un territorio ricco di storia, cultura e tradizioni, a fare ancora da cornice alla terza edizione del Festival dell’Argentario, in programma a Porto Santo Stefano da domani, venerdì 10, a domenica 12 luglio.

Promosso dal Comune di Monte Argentario, fortemente voluto dal sindaco Arturo Cerulli e realizzato grazie all’impegno dell’assessore a turismo, cultura e commercio Chiara Orsini, il Festival torna, dopo il successo delle precedenti edizioni, con un programma di alto profilo, capace di coniugare cultura, intrattenimento e grande musica, valorizzando il territorio attraverso la presenza di autorevoli protagonisti del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della televisione. Sarà ancora una volta Gigi Marzullo ad accoglierli sul palco, allestito nello scenario di piazzale dei Rioni, e ad accompagnare il pubblico nel corso di tre imperdibili serate.

L’apertura del Festival, in programma domani, venerdì 10 luglio, sarà affidata allo spettacolo teatrale “Tu vuo’ fa’ l’americano”, diretto da Marcello Cirillo, con gli arrangiamenti e la direzione musicale del ,aestro Demo Morselli. Un viaggio tra musica e memoria dedicato alla storia dell’emigrazione italiana, con la partecipazione dell’attrice Barbara De Rossi che, in qualità di voce narrante, accompagnerà il racconto con la sua intensa interpretazione.

Nasce il “Premio Brando Giordani”

La principale novità della terza edizione è l’istituzione del “Premio Brando Giordani” dedicato alla memoria del grande dirigente Rai, giornalista, regista, autore e sceneggiatore. Il premio nasce con l’obiettivo di valorizzare non solo l’eccellenza professionale, ma anche quei valori di umanità, generosità, rigore e rispetto che hanno contraddistinto il suo percorso umano e professionale. La giuria, presieduta dal sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli, ha individuato tre personalità che rappresentano un punto di riferimento nel panorama della comunicazione, del giornalismo e della televisione italiana: Mara Venier, Alberto Matano e Giovanna Botteri. La prima edizione del riconoscimento si articolerà in due serate: sabato 11 luglio e domenica 12 luglio.

La serata di sabato 11 luglio, condotta da Gigi Marzullo e dalla giornalista del Tg1 Valentina Bisti, sarà dedicata alla consegna del premio ad Alberto Matano e a Giovanna Botteri. Un appuntamento all’insegna dell’intrattenimento e dello spettacolo impreziosito dalla partecipazione di Serena Autieri, che con la sua straordinaria voce offrirà al pubblico un raffinato momento musicale, interpretando alcuni dei brani più rappresentativi del suo repertorio. Ad Alberto Matano il riconoscimento viene conferito per il suo percorso professionale di altissimo profilo, esempio di autorevolezza giornalistica e qualità dell’informazione, capace di coniugare rigore, chiarezza espositiva e profonda sensibilità umana nel racconto dell’attualità. A Giovanna Botteri per la straordinaria carriera nel giornalismo internazionale e come inviata di guerra, vissuta in prima linea con profondità di analisi, responsabilità dello sguardo e rigorosa capacità narrativa nel raccontare i grandi scenari internazionali.

La serata conclusiva di domenica 12 luglio vedrà protagonista Mara Venier, alla quale sarà conferito il “Premio Brando Giordani” quale esempio di eccellenza nella comunicazione televisiva e nel servizio pubblico, per aver saputo coniugare competenza, empatia e attenzione alle persone attraverso uno stile autentico, misurato e profondamente rispettoso. Nella stessa serata il Festival ospiterà uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione: l’incontro con Riccardo Cocciante, uno dei cantautori più amati e celebrati dal pubblico, protagonista di un viaggio tra i più grandi successi della sua carriera da “Bella senz’anima” a “Celeste nostalgia”, da “Margherita” a “Se stiamo insieme”. Come da tradizione del Festival, la musica si alternerà al racconto con Gigi Marzullo che dialogherà con l’artista ripercorrendone la vita e il percorso umano e musicale.

La realizzazione della terza edizione del Festival dell’Argentario è resa possibile anche grazie al prezioso contributo degli sponsor che, condividendone gli obiettivi di promozione culturale e valorizzazione del territorio, sostengono concretamente la manifestazione.

Tra i partner della manifestazione riveste un ruolo significativo Estra, che conferma il proprio impegno a favore di iniziative capaci di generare valore per le comunità e promuovere il territorio attraverso la cultura: “In pochi anni il Festival dell’Argentario ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel panorama degli eventi estivi, grazie a una proposta che continua a crescere e a rinnovarsi – dichiara il presidente Francesco Macrì -. Per Estra sostenere questa manifestazione significa accompagnare un’iniziativa capace di unire qualità, partecipazione e promozione del territorio, generando valore per la comunità che la ospita”.

Alla realizzazione della manifestazione contribuiscono inoltre Argentario Golf & Wellness Resort, Giadil Trasporti, Impresa edile Annibale Rosi, VA.RO di Rosi Antonella, Maregiglio e Kaimar Yacht Care, importanti realtà imprenditoriali che hanno scelto di affiancare il Festival riconoscendone il valore culturale e turistico per il territorio dell’Argentario e che, attraverso il loro prezioso sostegno, partecipano alla crescita di un progetto che, negli anni, si è affermato come uno degli appuntamenti più significativi dell’estate toscana.