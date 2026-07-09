Laguna, il Comitato tecnico scientifico: “Emerse alcune criticità, monitoraggio costante”

Orbetello (Grosseto). «Si è riunito questa mattina il Comitato tecnico scientifico dedicato al monitoraggio della laguna di Orbetello, convocato nell’ambito dell’attività ordinaria già programmata, e sono emerse alcune criticità da monitorare costantemente»: a farlo sapere è il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti.

Alla riunione, già in programma nell’ambito dell’attività ordinaria, hanno preso parte i rappresentanti della Regione Toscana, del Cnr Ismar, di Arpat, del Wwf e degli altri enti coinvolti nel monitoraggio ambientale della laguna.

«Nel corso dell’incontro – spiega il sindaco – è stato fatto il punto sull’evoluzione delle condizioni ambientali registrate negli ultimi giorni, caratterizzati da un’ondata di calore eccezionale che ha interessato l’intero territorio. Le elevate temperature registrate nel mese di giugno, infatti, hanno inevitabilmente inciso sull’equilibrio della laguna. In alcune aree del territorio comunale sono stati raggiunti anche i 40 gradi e questo ha determinato un’accelerazione dei fenomeni legati all’evaporazione dell’acqua e all’aumento della temperatura in laguna».

Dalle rilevazioni illustrate durante il Comitato emerge che il livello dell’acqua si attesta attualmente intorno agli 11 centimetri, in miglioramento rispetto ai circa 5-6 centimetri registrati nei giorni scorsi, pur rimanendo inferiore al livello ritenuto ottimale. Le difficoltà sono dovute principalmente alle condizioni delle maree e all’intensa evaporazione provocata dalle temperature elevate, fattori che limitano anche l’efficacia del sistema di pompaggio.

«La temperatura dell’acqua della laguna – aggiunge il primo cittadino – è attualmente intorno ai 30 gradi, con valori molto elevati anche nel mare prospiciente. Per quanto riguarda lo stato ecologico della laguna, il quadro emerso dal Comitato evidenzia una situazione differenziata tra i due bacini.

Nella laguna di Ponente la situazione è complessivamente positiva: circa metà del bacino presenta condizioni giudicate ottimali, mentre permane una criticità localizzata in un’area storicamente caratterizzata da bassi fondali, dove la profondità ridotta rende più sensibili gli effetti delle alte temperature. Allontanandosi da quel punto, le condizioni migliorano progressivamente fino a risultare pienamente soddisfacenti. Maggiore attenzione è invece rivolta alla laguna di Levante, dove permane una situazione di criticità, in particolare nell’area della Voltata e nel tratto verso Ansedonia. In questa zona è stato osservato un addensamento di pesce che manifesta comportamenti riconducibili a condizioni di stress, motivo per cui l’area è oggetto di monitoraggio continuo da parte dei tecnici».

«Il Comitato tecnico scientifico – dichiara ancora Casamenti – ha inoltre evidenziato come la presenza di alcuni esemplari di pesci di piccola taglia, che sono morti, sia riconducibile alle elevate temperature e rappresenti un fenomeno fisiologico che si verifica durante le ondate di calore estive, senza configurare, allo stato attuale, una situazione emergenziale. Le analisi e i monitoraggi effettuati, compresi quelli supportati dalle osservazioni satellitari, confermano infatti che ad oggi non sussistono condizioni di emergenza, pur richiedendo la massima attenzione in considerazione delle elevate temperature previste anche nei prossimi giorni».

«La situazione viene seguita costantemente – conclude il sindaco – e lunedì mattina è già convocata una nuova riunione del Comitato tecnico scientifico per verificare l’evoluzione delle condizioni della laguna e valutare tempestivamente ogni eventuale intervento necessario».