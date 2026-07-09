Viabilità: al via la sperimentazione delle nuove aree pedonali e delle modifiche alle Ztl in città

Follonica (Grosseto). La Giunta comunale di Follonica ha approvato il progetto sperimentale che introduce nuove aree pedonali, modifica la disciplina di alcune Zone a traffico limitato (Ztl) e prevede alcuni interventi sulla sosta e sulla logistica urbana. Si tratta di misure che anticipano alcune delle previsioni contenute nel nuovo Piano urbano del traffico (Put), attualmente in fase di definizione.

L’obiettivo della sperimentazione è migliorare la qualità della vita negli spazi urbani, aumentare la sicurezza della circolazione e della mobilità pedonale e raccogliere dati utili per valutare l’efficacia delle nuove soluzioni prima della loro eventuale introduzione definitiva.

Gli interventi

Tra i principali interventi è prevista la modifica della disciplina della Ztl di viale Italia, in località Pratoranieri, in continuità con la realizzazione della Ciclovia Tirrenica. Cambiano infatti gli orari di accesso per i veicoli autorizzati al carico e scarico delle merci, che potranno transitare nelle fasce orarie dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

Le attuali Ztl di via Martiri di Niccioleta, nel tratto compreso tra via Norma Pratelli e via Guglielmo Marconi, e di via Giacomelli, nel tratto tra via Roma e via Albereta, saranno invece trasformate in aree pedonali. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai proprietari di garage o di passo carrabile e, come previsto dalla normativa, ai mezzi di soccorso, alle Forze di Polizia e ai servizi istituzionali autorizzati.

Per favorire la sosta breve a servizio delle attività e dei cittadini, saranno inoltre realizzati tre stalli con permanenza massima di 15 minuti in piazza XXV Aprile, mentre in via Trento sarà istituito uno stallo dedicato al carico e scarico delle merci, così da garantire l’approvvigionamento delle attività commerciali a seguito delle modifiche alla sosta introdotte su viale Carducci.

La delibera aggiorna inoltre la disciplina della Ztl sperimentale di via Firenze e via Spiaggia di Levante, prevedendo anche in questo caso l’accesso ai veicoli autorizzati al carico e scarico merci nelle fasce orarie dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

Tutti gli interventi avranno carattere sperimentale e saranno oggetto di un costante monitoraggio per verificarne gli effetti sulla viabilità, sulla sicurezza e sulla fruibilità degli spazi pubblici. I risultati costituiranno un elemento fondamentale per la definizione del nuovo Piano urbano del traffico.

«Con questo progetto – dichiara l’assessore alla mobilità Sandro Marrini – avviamo una fase di sperimentazione che ci consentirà di verificare concretamente l’efficacia delle nuove misure sulla mobilità cittadina. L’obiettivo è rendere gli spazi urbani più sicuri, vivibili e accessibili, conciliando le esigenze dei residenti, delle attività economiche e dei turisti. Il monitoraggio costante e il confronto con la cittadinanza saranno strumenti essenziali per costruire un Piano urbano del traffico sempre più rispondente alle esigenze della nostra comunità».

Nei prossimi giorni saranno comunicate le date di entrata in vigore dei singoli provvedimenti e sarà completata l’installazione della segnaletica e di tutte le informazioni necessarie per consentire a cittadini, residenti e operatori economici di adeguarsi alle nuove modalità di accesso e circolazione.