“La voce di ogni strumento”: concerto gratuito della banda dei Carabinieri

Grosseto. Si conclude con un concerto della banda dell’Arma dei Carabinieri la stagione 2025/2026 del festival “La voce di ogni strumento” organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

L’appuntamento è per domenica 21 giugno alle 18.30 in piazza Solti a Castiglione della Pescaia, con ingresso libero.

La banda dei Carabinieri

Il corpo bandistico militare ufficiale dell’Arma dei Carabinieri italiani è conosciuto a livello nazionale e internazionale per l’elevato livello artistico delle sue esecuzioni pubbliche, sia in occasione di cerimonie ufficiali che in ambito concertistico, oltre che per il fascino delle splendide uniformi. Le sue origini risalgono al 1820 quando, per la prima volta, il Corpo dei carabinieri reali comprese nel suo organico un nucleo trombettieri. La banda – composta da 102 orchestrali diplomati nei migliori Conservatori italiani, una cinquantina dei quali faranno parte della formazione che si esibirà a Castiglione della Pescaia – ha avuto il battesimo internazionale a Parigi esibendosi insieme a prestigiosi complessi come la banda della Guardia repubblicana francese e della Guardia reale inglese.

La banda musicale dell’Arma dei carabinieri ha un repertorio vastissimo che spazia dalle tradizionali marce militari ai brani classici e operistici, fino a composizioni moderne e contemporanee. Il complesso è stato diretto nel tempo dai maestri Luigi Cajoli, Luigi Cirenei (allievo di Pietro Mascagni e compositore della celebre “Marcia d’ordinanza” dell’Arma dei Carabinieri), Domenico Fantini e Vincenzo Borgia. Dal luglio del 2000 direttore è il maggiore Massimo Martinelli.

La direzione del concerto di Castiglione della Pescaia sarà affidata al vicedirettore, il maggiore Massimiliano Ciafrei: nato ad Artena (Roma) nel 1970, è diplomato in Composizione, Direzione d’orchestra, Strumentazione per banda, Musica corale e Direzione di coro nei Conservatori di Frosinone, Roma e Perugia. Ha frequentato il corso di perfezionamento in Direzione e Strumentazione per banda organizzato dall’Accademia di Santa Cecilia in collaborazione con il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri.

Nel 2007 ha conseguito la laurea in “Jazz Musica per lo spettacolo” al Conservatorio “Refice” di Frosinone con il massimo dei voti. Ha guidato in Italia e all’estero diverse formazioni orchestrali e bandistiche e ha lavorato come pianista, arrangiatore e compositore, collaborando con importanti artisti: nel 1998 ha collaborato alla realizzazione della colonna sonora del film “I briganti” di Pasquale Squitieri, nel 1999/2000 ha lavorato come pianista e arrangiatore alla Rai con il regista Michele Guardì.

Il programma del concerto

Il programma del concerto di Castiglione della Pescaia prevede l’esecuzione delle composizioni “Indagini, Marcia” (Ciafrei), “Nabucco, Sinfonia” (Verdi), “Madama Butterfly, Sinfonia” (Puccini), “Morricone Medley” dai film “Per le antiche scale”, “Nuovo Cinema Paradiso” e “Per un pugno di dollari”, “La vita è bella” (Piovani, solista Enzo Santelli), “My Way” (Revaux-Sinatra), “Nel blu dipinto di blu” (Modugno-Migliacci), “La Fedelissima – Marcia d’ordinanza dell’Arma dei carabinieri” (Cirenei) e “Il canto degli italiani – Inno nazionale italiano” (Novaro).

Il festival “La voce di ogni strumento” ha il patrocinio e la collaborazione di Ministero della Difesa, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Comune di Castiglione della Pescaia, Parco della Maremma, Savoia Cavalleria, Centro militare veterinario, 4° Stormo caccia intercettori, Guardia di Finanza, 121° Squadriglia radar remota, Comando provinciale dei Carabinieri, Polizia di Stato, Assistenza spirituale delle Forze armate, Fondazione Grosseto Cultura, Teatri di Grosseto, Parco della Maremma, Lions Club Grosseto Host, Lions Distretto 108LA, Pro Loco Grosseto e Consulta della disabilità del Comune di Grosseto.

Main partner: Castagneto Banca 1910.

Partner del progetto: Conad, Algida Benini, Tecnoseal, Seam, Fratelli Massai, Mobo Impianti, Favilli Group, Pluripanel, Admo, Avis, Tiemme.

Sponsor tecnici: B: Rush Eco Hair Beauty Experience, Annalisa atelier, Centro orafo grossetano, Nannoni grappe, Gli attortellati, Fiorista Patrizia, PuntoCom comunicazione.