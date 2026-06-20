Fratelli d’Italia celebra 10 anni di governo del centrodestra: “Coalizione unita per il futuro della città”

Grosseto. Nel tardo pomeriggio di venerdì 19 giugno, all’hotel Terme Leopoldo II a Marina di Grosseto, Fratelli d’Italia ha celebrato il traguardo storico dei dieci anni di governo del centrodestra della città di Grosseto (2016-2026).

L’evento, aperto al pubblico e caratterizzato da una sala gremita con oltre 200 persone, ha visto anche la partecipazione dei molti vertici delle associazioni di categoria locali, tra cui Cna Grosseto, Ance ed altre, ma anche di presidenti di società partecipate della provincia di Grosseto e delle associazioni di volontariato.

A fare gli onori di casa sono stati il consigliere comunale e presidente del circolo di Fratelli d’Italia Grosseto, Luca Vitale, e il consigliere regionale e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci.

La serata ha ribadito la solidità di una coalizione che sostiene la maggioranza guidata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, rappresentata dai leader dei partiti e delle liste civiche che sostengono l’attuale giunta: Andrea Maule (presidente della Lega), Alessandro Ulmi (vicesegretario di Forza Italia), Andrea Ulmi (coordinatore regionale di Noi Moderati), Riccardo Paolini (presidente di Nuovo Millennio) e Andrea Vasellini (della lista civica Vivarelli Colonna Sindaco). Presenti anche molti consiglieri comunali di maggioranza.

Un decennio di trasformazione e stabilità: questo è quanto è emerso maggiormente durante i lavori del convegno.

“E’ stato, ed è tutt’oggi, il periodo più lungo di amministrazione di centrodestra nella storia della città, contrapposto al più lungo periodo di opposizione del Partito Democratico – ha sottolineato l’onorevole Fabrizio Rossi, deputato e assessore comunale -. Siamo riusciti ad interpretare in questi 10 anni l’azione di governo di questa città e la voglia di cambiamento dei grossetani, facendo tantissime cose, a partire dall’urbanistica, al piano strutturale e, a breve, con l’approvazione del piano operativo. Abbiamo visto in città ripartire ‘edilizia con le tante gru e cantieri aperti che non si vedevano da anni. Il centro sportivo di Roselle, i lavori nelle strade, il decoro del centro storico e tantissime altre. Siamo riusciti, sulla sicurezza, ad istallare oltre 300 telecamere, a far intervenire la Polizia locale in opere di prevenzione e operative con oltre 15 arresti, quando nel governo della città da parte del centrosinistra questo aspetto non era mai stato affrontato. Sul piano della sicurezza, abbiamo debellato la piaga dei parcheggiatori abusi e dei venditori ambulanti di merce contraffatta, trasformando Grosseto in una città moderna grazie a un lavoro di squadra straordinario. Davvero tante sono le cose fatte, ma altrettanto molte altre devono essere portate a termine”.

“La nostra sfida politica significativa è stata quella di riportare il centrodestra alla guida della città dopo quelli che venivano definiti ’10 anni anonimi’ delle precedenti consigliature di centrosinistra e del Pd. Per il futuro – ha concluso Rossi – sarà importante l’apertura al civismo inteso come il ‘mondo vivo della politica locale’. Questo coinvolgimento sarà fondamentale per assicurare la vittoria della coalizione nelle prossime competizioni elettorali”.

“Siamo sicuri che il buon governo paga sempre – ha dichiarato la senatrice Simona Petrucci -. Questo lo stiamo vedendo a livello nazionale, Fratelli d’Italia continua a crescere e quindi penso che anche a livello locale faremo un ottimo risultato. Sulla natura della coalizione e il programma, tengo a ribadirlo, non è la destra, ma il centrodestra che porta avanti un programma fatto da idee che corrono vicine. Idee molto simili, tanto da far sì che il programma sarà un programma unico con obiettivi da perseguire. Il buon governo paga sempre, lo stiamo vedendo a livello nazionale, Fratelli d’Italia continua a crescere e quindi penso che anche a livello locale faremo un ottimo risultato”.

Numerosi assessori e consiglieri comunali presenti, tra i quali Erika Vanelli e Simona Rusconi di Fratelli d’Italia, Luca Agresti (Forza Italia), Riccardo Ginanneschi e Carla Minacci (Nuovo Millennio), i quali sono stati presenti per testimoniare il valore di un progetto che ha dato stabilità e visione al territorio comunale e non solo.

I rappresentanti delle diverse forze politiche hanno richiamato lo spirito del 2016, ma anche ribadito quale dovrà essere lo spirito della coalizione e il percorso verso il 2027.

Alessandro Ulmi (Forza Italia) ha parlato “di una ‘rivoluzione’ che ha dato concretezza all’azione amministrativa grazie alla guida autorevole del sindaco”. Riccardo Paolini (Nuovo Millennio) “ha ricordato con orgoglio il ruolo del suo movimento come pioniere di questo cambiamento”. Andrea Ulmi (Noi Moderati) “ha auspicato che l’anno che manca alle prossime elezioni serva a ritrovare lo spirito di partecipazione totale che ha caratterizzato la vittoria iniziale, vedendo in Fratelli d’Italia una ‘locomotiva generosa’ per la coalizione”.

“Esprimo grande soddisfazione per la massiccia presenza di giovani, sia della Lega che di Fratelli d’Italia in sala – ha dichiarato Andrea Maule -. Loro sono il futuro dell’amministrazione e della città di Grosseto”.

Il presidente della Lega ha poi ribadito con forza “la nostra appartenenza e quella della sua generazione al centrodestra“, assicurando che si tratta di una compagine che “non tradirà mai” la coalizione, “a differenza di certe dinamiche spesso dettate da opportunismo che purtroppo talvolta emergono in politica”.

“Con lo sguardo rivolto al 2027 – ha commentato Luca Minucci –, Fratelli d’Italia, confermatosi primo partito sia a livello nazionale che locale, sarà nostra cura e intenzione quella di giocare un ruolo centrale nella scelta del miglior candidato possibile per continuare il percorso iniziato. Il nostro obiettivo è avere un governo attento ai cittadini, aprendo anche al mondo del civismo per affinare un programma unico e vincente”.

“Oggi, la mia attività politica si è trasformata in una responsabilità importante a guidare il primo partito della città – ha commentato Luca Vitale -. Insieme, e qui lo voglio dire fortemente, ad un direttivo del nostro circolo comunale e a una squadra di governo della città, perché le cose non si fanno mai da sole, stiamo facendo cose davvero straordinarie”.

“E’ stato un lavoro immane, molto importante, quello che ha fatto la Giunta Vivarelli Colonna con i nostri assessori Rossi, Vanelli, Ceccherini e Rusconi – ha sottolineato Luca Vitale –, Sono state messe in campo e adottate oltre seimila delibere diGgiunta in questi ultimi quattro anni di governo della città. Un lavoro che ha portato e sta dando i suoi frutti i tutti i settori della città. Da quello della cultura, del turismo, della sicurezza, delle infrastrutture locali, dell’ambiente e decoro urbano e molto altro”.

L’evento si è concluso in un clima di grande entusiasmo, con la partecipazione sentita non solo degli iscritti, ma di molti cittadini che hanno voluto festeggiare dieci anni di “buon governo che paga sempre”.