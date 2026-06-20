Riorganizzazione della raccolta dei rifiuti: due incontri pubblici per illustrare le novità

Castell’Azzara (Grosseto). Sono programmati per lunedì 22 e martedì 23 giugno i due incontri pubblici promossi dall’amministrazione comunale e da Sei Toscana per illustrare ai cittadini del Comune di Castell’Azzara le novità introdotte con la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

Il programma

Il 22 giugno, l’appuntamento è fissato alle 18.00 alla Casa del Minatore di Selvena; il 23 giugno, l’incontro si svolgerà, invece, nella sala dell’ex cinema di Castell’Azzara, sempre alle 18.00.

Gli operatori di Sei Toscana presenteranno nel dettaglio il nuovo servizio, progettato con l’obiettivo di accrescere quantità e qualità della raccolta differenziata e migliorare il decoro urbano, con il territorio comunale che sarà suddiviso in due diverse zone. Per i residenti del centro storico e di alcune aree limitrofe, continuerà a essere attiva la raccolta porta a porta, con un nuovo calendario e nuove modalità di conferimento dei rifiuti. Nel resto del territorio, invece, sarà dismessa la raccolta porta a porta, con l’installazione di nuove postazioni di raccolta stradale.

Sei Toscana ricorda ai cittadini che risiedono nel centro storico e nelle aree interessate dal porta a porta che devono dotarsi del nuovo kit per la raccolta differenziata, la cui consegna è in corso dallo scorso 11 giugno nella sala consiliare del Municipio. Ci sarà tempo per ritirare il kit fino al 27 giugno, ogni giovedì e sabato, dalle 9.00 alle 13.00, e ogni venerdì, dalle 15.30 alle 19.30.

Per maggiori informazioni, sono sempre a disposizione il sito internet www.seitoscana.it , l’app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS) e il numero verde 800.127.484.