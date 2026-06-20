Poste, il Pci: “Ufficio centrale ancora chiuso, quando sarà riaperto?”

Massa Marittima (Grosseto).“Non giungono notizie ufficiali sulla riapertura dell’ufficio centrale delle Poste di Massa Marittima di piazzale Mazzini. Infatti la data del 10 giugno è oramai sorpassata”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la segreteria del Pci delle Colline Metallifere.

“Ovviamente pensiamo che sarà prorogata, visto che all’interno dell’immobile c’è sempre la presenza di operai e suppellettili da riordinare, ma di comunicazioni sulla possibile data di fine lavori al momento non si vede l’ombra – continua la nota –. Sicuramente è stato un lavoro necessario per riorganizzare il servizio e rendere più funzionale l’intero sistema rivolto ai cittadini, è mancato, a nostro avviso, un piano sostitutivo, per ovviare ai disagi creati agli utenti che si sono dovuti recare presso gli sportelli di corso Diaz in Cittannova e/o nell’ufficio postale di Valpiana. Inoltre, c’è da considerare la privazione di uno sportello bancomat, sia per i cittadini, sia per i turisti, dato che, essendo già in periodo estivo, si contano già numerose presenze”.

“Alcuni accorgimenti, come già suggerito nei nostri articoli del 7 e 20 maggio, potevano essere considerati, prevedendo una postazione mobile temporanea situata a ridosso dello stabile delle Poste di piazzale Mazzini. La possibilità di un’apertura pomeridiana – termina il Pci -. L’augurio, a questo punto, è di vedere quanto prima la riapertura degli uffici, o quantomeno, sapere la data precisa del ripristino del servizio”.