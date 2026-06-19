I numeri del gioco nel Grossetano: cifre in crescita

Tra il 2024 e il 2025, la raccolta complessiva del gioco d’azzardo in Toscana si è mantenuta stabile sopra la soglia degli 8,5 miliardi di euro, con un dato record che ha raggiunto 8,6 miliardi nel 2024. Questo risultato rappresenta un netto aumento rispetto ai 6,6 miliardi del 2019, nonostante la riduzione dei punti gioco fisici sul territorio e un calo del numero complessivo di giocatori. La provincia di Grosseto conferma il suo ruolo di territorio con la spesa pro-capite più elevata, segnando un fenomeno in costante crescita. Analizziamo i dati per capire quali sono le dinamiche di questo fenomeno.

L’online come guida del comparto

Il canale digitale ha ormai superato quello fisico in termini di raccolta, diventando la principale modalità di accesso al gioco d’azzardo. Nella regione, la raccolta 2024 sul gioco d’azzardo da remoto è stata di 4,5 miliardi di euro, con un aumento importante rispetto al 2023, quando la raccolta era stata di 3,9 miliardi di euro. Le giocate online, in Toscana, nel 2024 hanno avuto un valore pro capite di 1.219 euro contro i 635 euro del 2020. Questo cambiamento è guidato soprattutto dalla possibilità di giocare tramite smartphone, device sempre più utilizzati dagli italiani per giocare. Oltre 950mila conti gioco sono attivi in regione, segno della sempre maggiore diffusione del gioco online anche tra giovani e giovanissimi. In confronto, le sale fisiche nella Toscana registrano ancora 2,4 miliardi di euro giocati tramite slot e videolottery, ma il volume economico si sta spostando massicciamente verso il web. L’analisi dei flussi digitali mostra come le promozioni online abbiano avuto un ruolo decisivo nel cambiamento delle abitudini di gioco in Toscana e nel resto d’Italia. Grazie ai bonus e le offerte di benvenuto da usare nei casinò, infatti, il comparto online ha registrato una crescita esponenziale, fino a superare nel 2024 il canale fisico in termini di raccolta: 92,1 miliardi di euro per il gioco a distanza contro 65,3 miliardi per quello terrestre.



Il profilo giocatore secondo lo studio CNR-IFC

I dati presentati dal rapporto “L’azzardo nella Regione Toscana”, frutto della collaborazione tra CNR-IFC, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Servizi per le Dipendenze, permettono di effettuare un’analisi approfondita del profilo giocatore. Oltre 1,1 milioni di toscani tra i 18 e gli 84 anni, pari al 36,7% della popolazione, hanno giocato almeno una volta durante l’anno. I giochi più praticati restano i Gratta&Vinci con il 19%, seguiti da Superenalotto con il 12% e Lotto e scommesse sportive, entrambi al 4,6%. Il volume economico tuttavia si sta spostando verso il web, considerando il numero di account attivi sulle piattaforme di gioco registrate dalla Toscana. Tra i giocatori, c’è da segnalare che oltre 110.000 persone, pari a circa al 3,7% del totale, presentano segnali di vulnerabilità rispetto al disturbo da gioco d’azzardo.

Le istituzioni grossetane e il monitoraggio

La provincia di Grosseto utilizza i report regionali per monitorare l’equilibrio tra l’offerta di intrattenimento e la tutela del consumatore. Nel 2023, sono stati 360,2 milioni di euro destinati al gioco d’azzardo nell’area grossetana, cifra che supera di 31 milioni di euro quella del 2022. La digitalizzazione permette un tracciamento dei flussi di gioco molto più preciso rispetto al passato: nell’area grossetana sono stati giocati 173,1 milioni di euro nella rete telematica, corrispondenti al 53% del totale, mentre 161 milioni di euro nella rete fisica, corrispondenti al 47% del totale. Questo facilita la creazione di modelli di analisi predittiva per la sicurezza degli utenti. Le istituzioni locali, quali Comune, Asl e Coeso, stanno organizzando iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, come l’evento a Massa Marittima “Consapevolezza digitale: scelte responsabili e panico digitale”. L’obiettivo è informare i cittadini e le cittadine sulle opportunità e sui rischi dell’online, al fine di contrastare l’aumento di situazioni pericolose, come la dipendenza da gioco d’azzardo.