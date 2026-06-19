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“Coperture e solai in legno”: l’Ance organizza un corso tecnico

L'iniziativa è in programma venerdì 26 giugno

di Redazione
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Grosseto. L’Ance Grosseto, in collaborazione con la propria Scuola edile grossetana, la Rothoschool, gli Ordini degli ingegneri e degli architetti ed il Collegio dei geometri, organizza un corso tecnico sul tema “Coperture e solai in legno”.

L’incontro si terrà venerdì 26 giugno con inizio alle 14.00 nella sede dell’Ance Grosseto, in via Monte Rosa n. 56.

Il corso

Durante il corso saranno presentati strumenti pratici sia per la progettazione che per la posa in opera delle coperture dei solai e specifiche soluzioni di impermeabilizzazione.

L’iniziativa intende combinare teoria e momenti applicativi, durante i quali  docenti qualificati e specializzati di consolidata esperienza offriranno ai partecipanti approfondimenti sulle fasi progettuali costruttive ed applicative sulle coperture in legno, solai in legno e riabilitazioni di strutture esistenti.

“Con l’organizzazione del corso l’Ance Grosseto intende offrire alle imprese edili ed ai tecnici interessati – spiega il direttore Mauro Carri -, in un mercato edilizio in evoluzione e orientato anche ad una diversificazione costruttiva, soluzioni tecniche che uniscono tradizione ed innovazione, nella ricerca di ottenere risultati di qualità nel cantiere e nella fase di progettazione per una costruzione a regola d’arte”.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria dell’Ance Grosseto.

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