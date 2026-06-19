Via Mercurio: approvato il progetto esecutivo per il completamento dell’impianto sportivo

Grosseto – La Giunta comunale di Grosseto ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento e adeguamento dell’impianto sportivo polivalente di via Mercurio. L’intervento, dell’importo complessivo di 970.000 euro IVA compresa,è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026/2028 e sarà finanziato sul bilancio comunale 2026-2028. Contestualmente, il Comune ha autorizzato la partecipazione all’Avviso pubblico “Sport e Periferie 2026”, candidando lo stesso intervento ai fini del cofinanziamento.

“Con l’approvazione del progetto esecutivo per il completamento e l’adeguamento dell’impianto sportivo di via Mercurio – ha sottolineato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – compiamo un passo concreto per migliorare e potenziare una struttura importante per la città. Si tratta di un intervento significativo, che punta a offrire spazi più funzionali e moderni a servizio della collettività e che potrà contare anche sulla partecipazione al bando ‘Sport e Periferie 2026’, con l’obiettivo di intercettare ulteriori risorse e valorizzare al meglio l’investimento comunale”.

“Si tratta di un passaggio fondamentale che ci consente di entrare nella fase operativa dell’intervento – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi – . Parliamo di un’opera strategica per il territorio, che andrà a migliorare in modo concreto la qualità e la funzionalità della struttura. Con la candidatura al bando ‘Sport e Periferie 2026’ puntiamo inoltre a rafforzare il quadro delle risorse disponibili, riducendo l’impatto sul bilancio comunale e accelerando la realizzazione dei lavori a beneficio della comunità”.

“L’approvazione di questo progetto rappresenta una notizia importante per tutto il movimento sportivo cittadino – ha concluso l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi – . Questo intervento ci consentirà di mettere a disposizione della comunità una struttura più moderna, funzionale e adeguata alle esigenze delle società sportive, degli atleti e dei cittadini. Investire negli impianti significa investire nello sport come strumento di aggregazione, inclusione e crescita sociale. La partecipazione al bando ‘Sport e Periferie 2026’ conferma inoltre la volontà dell’Amministrazione di cogliere ogni opportunità utile a valorizzare ulteriormente questo progetto e a garantire servizi sempre migliori al territorio”.

L’approvazione, avvenuta a seguito di verifica e validazione tecnica, consente ora l’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori, con il fine di migliorare e potenziare la funzionalità dell’impianto sportivo, a beneficio della collettività.