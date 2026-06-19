Intonaco staccato a scuola: nessun danno strutturale, ma il Comune rifà l’intero solaio

Manciano (Gr) – Dopo il sopralluogo tecnico effettuato questa mattinata al plesso scolastico di Manciano che ospita la scuola primaria, al quale erano presenti il sindaco Mirco Morini e l’assessore ai Lavori pubblici Marco Galli, il Comune ha definito le modalità di intervento necessarie a seguito del distacco di una porzione di intonaco verificatosi nelle scorse settimane.

Le verifiche svolte dai tecnici hanno confermato l’assenza di problematiche strutturali o statiche dell’edificio. Tuttavia, per garantire le migliori condizioni di sicurezza e fruibilità degli spazi scolastici, l’Amministrazione comunale ha deciso di procedere con un intervento straordinario esteso all’intero solaio interessato e non limitato alla sola area nella quale si è verificato il distacco.

L’intervento riguarderà quindi la rimozione e il successivo rifacimento completo dell’intonaco del solaio della scuola primaria, con l’obiettivo di eliminare ogni possibile criticità e restituire ambienti pienamente sicuri e adeguati all’attività didattica.

«Le verifiche effettuate hanno escluso qualsiasi problema strutturale dell’edificio – spiega l’assessore Galli –. Nonostante questo, abbiamo ritenuto opportuno programmare un intervento più ampio rispetto a quello strettamente necessario, intervenendo sull’intero solaio e non soltanto sulla porzione interessata dal distacco. Si tratta di una scelta di prudenza e responsabilità che consentirà di consegnare la scuola completamente sistemata e pronta ad accogliere studenti, insegnanti e personale all’avvio del nuovo anno scolastico a settembre».

Nei prossimi giorni saranno avviate tutte le procedure necessarie per l’esecuzione dei lavori, che verranno completati durante il periodo estivo in modo da non interferire con le attività scolastiche e consentire la regolare riapertura del plesso all’inizio dell’anno scolastico 2026/2027.