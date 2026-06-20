Verso “Lirica in Piazza”: tre incontri per la guida all’ascolto delle opere dell’edizione 2026

Massa Marittima (Grosseto). Quattro appuntamenti nel mese di luglio per conoscere, comprendere e vivere da vicino il mondo dell’opera.

Il Comune di Massa Marittima propone per la prima volta un percorso di avvicinamento alla lirica, focalizzato sulle opere che andranno in scena con “Lirica in Piazza” 2026.

Il programma

Si comincia giovedì 2 luglio, alle 21.15, nel cortile della biblioteca comunale, con la guida all’ascolto de La Traviata: la soprano Cinzia Monari canterà e racconterà l’opera accompagnata al pianoforte da Cesare Nobile; seguirà giovedì 9 luglio, alle 21.15, il debutto dello spettacolo musicale e teatrale La Traviata, una trasposizione dell’opera con voce recitante di Sara Donzelli, Stefano Cocco Cantini al pianoforte e sassofono, cura scenica di Giorgio Zorcù.

Martedì 21 luglio, alle 21.15, guida all’ascolto de La Bohème, e giovedì 30 luglio, alle 21.15, guida all’ascolto de Il Trovatore, a cura di Cinzia Monari (soprano) e Cesare Nobile al pianoforte. Coordinamento a cura di Paolo Mari.

Durante le tre serate di guida all’ascolto sono previste anche letture sceniche a cura dell’associazione Liber Pater, per arricchire ulteriormente il racconto. Oltre ad un approfondimento drammaturgico sulla trama e i personaggi con musica e arie cantate dal vivo, saranno utilizzati supporti visivi con materiali iconografici. Il ciclo di incontri è promosso e organizzato dal Comune di Massa Marittima con la compartecipazione di Rti Musicainsieme – Bucaneve e dell’associazione Toscana Lirica.

“‘Lirica in Piazza’ è uno degli appuntamenti più prestigiosi e identitari della nostra città e il percorso di avvicinamento rappresenta un’opportunità preziosa per rendere l’opera sempre più accessibile e coinvolgente e per ampliare il pubblico di appassionati, avvicinando anche i neofiti – dichiara il sindaco Irene Marconi –. Vogliamo offrire a cittadini e visitatori la possibilità di arrivare agli spettacoli di agosto con una maggiore consapevolezza, scoprendo storie, personaggi e musiche che hanno reso immortali questi capolavori”.

“La formula scelta – aggiunge Irene Marconi –, che unisce racconto, esecuzione dal vivo e letture teatrali, consente di vivere l’opera in maniera coinvolgente e partecipata, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza culturale aperta a tutti”.

Il contributo richiesto per partecipare è di 15 euro per l’abbonamento alle quattro serate, oppure di 7 euro per il singolo incontro. Chi parteciperà all’intero percorso di luglio potrà inoltre usufruire di una speciale agevolazione per l’acquisto dell’abbonamento alle tre serate di “Lirica in Piazza 2026”, che quest’anno proporrà La Traviata, La Bohème e Il Trovatore dal 3 al 5 agosto, e precisamente: