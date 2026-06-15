Pulizia della spiaggia da detriti e legno: stabilimenti balneari e Sei Toscana uniscono le forze

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Per la prima volta a Castiglione della Pescaia è stato raggiunto un accordo di collaborazione, formalizzato contrattualmente, tra gli stabilimenti balneari e la società Sei Toscana grazie alla mediazione dell’amministrazione comunale.

L’obiettivo è garantire la rimozione costante e continuativa del materiale legnoso trasportato dal mare e depositato quotidianamente sugli arenili in concessione.

L’amministrazione comunale ha sempre investito importanti risorse di bilancio nella pulizia ordinaria e straordinaria delle spiagge, sia quelle libere sia quelle affidate in concessione, assicurando a cittadini e turisti una fruizione sicura e decorosa dell’intero litorale.

«Ogni anno – spiega l’assessore delegato al Demanio, Federico Mazzarello –, all’inizio della primavera, il Comune provvede a quella che tecnicamente viene definita “sgrossatura”, ovvero la rimozione dei materiali accumulati dalle mareggiate invernali, tronchi, legname, canne e altri detriti naturali, lungo i circa 30 chilometri di costa. Contestualmente viene effettuata la cosiddetta “spillatura”, che consiste nella raccolta dei rifiuti plastici e degli altri materiali destinati allo smaltimento. Successivamente si procede alla vagliatura degli arenili, rendendo le spiagge pronte per la stagione balneare. A quel punto i concessionari, a proprie spese, eseguono la livellatura delle aree loro affidate. Si tratta di interventi che comportano un costo annuale compreso tra 130-140mila euro, ai quali se ne aggiungono altrettanti destinati ai servizi di pulizia, vagliatura e svuotamento dei cestini lungo tutte le spiagge del territorio comunale, risorse che provengono interamente dal bilancio comunale».

Negli ultimi anni, il continuo aumento dei costi e la crescente frequenza delle mareggiate anche durante la stagione estiva hanno determinato un significativo incremento delle spese, rendendo necessaria una progressiva riduzione di alcuni servizi sia in termini di tipologia sia di numero di interventi effettuati dall’appaltatore.

«Per questo motivo, da quest’anno – continua l’assessore –, si è resa indispensabile una partecipazione diretta dei concessionari balneari. Grazie all’accordo sottoscritto tra Comune, Sei Toscana e operatori del settore, gli stabilimenti balneari contribuiranno economicamente alla pulizia delle spiagge in concessione attraverso un servizio dedicato alla raccolta del materiale spiaggiato durante il periodo estivo, secondo modalità operative condivise. Il nuovo servizio avrà un costo complessivo di circa 50mila euro e sarà interamente sostenuto dai concessionari, che hanno manifestato fin da subito la propria disponibilità a collaborare anche negli interventi straordinari invernali».

«Siamo particolarmente soddisfatti di questa nuova collaborazione – conclude Mazzarello –, non era mai accaduto che i concessionari partecipassero in modo così significativo e concreto alla gestione della pulizia degli arenili. Proprio in questi giorni è iniziato il servizio e con l’aiuto di tutti stiamo cercando di risolvere le criticità emerse nelle prime fasi di svolgimento. Crediamo che questa sia la strada giusta per tutelare le nostre spiagge e sostenere l’intero comparto balneare anche nel lungo periodo. In un momento di forte incertezza a livello nazionale, nel quale il Governo non riesce ancora a fornire risposte definitive sul futuro del settore, sul territorio troviamo imprese familiari che, insieme alle amministrazioni locali, sono pronte ad assumersi responsabilità concrete per la tutela di un patrimonio che custodiscono da anni con attenzione e professionalità. Come amministrazione, siamo pronti a sostenere il loro operato con serietà e nel pieno rispetto delle norme».