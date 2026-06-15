“Epiphany_Forme di manifestazione”: lo spettacolo di danza in scena nella Chiesa dei Bigi

Grosseto. Un’indagine intima e in tempo reale sul rapporto tra pensiero, gesto e presenza scenica. È “Epiphany_Forme di manifestazione”, il nuovo appuntamento della rassegna “Respiri di Bellezza”, ideata e curata da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva con la direzione artistica di Marcello Valassina. Lo spettacolo va in scena venerdì 19 giugno alle 19.00 all’ex Chiesa dei Bigi, negli spazi del Polo culturale Le Clarisse di Grosseto.

Lo spettacolo

Ideato e interpretato da Maria Vittoria Feltre, con musiche originali di Alberto Maria Gatti, “Epiphany_Forme di manifestazione” nasce dal desiderio di condividere con il pubblico l’atto dell’improvvisazione individuale, trasformando un processo creativo normalmente privato in esperienza performativa aperta e condivisa.

La performance prende forma a partire da una pratica di esplorazione estemporanea del movimento. Durante la scena, l’artista danza seguendo una traccia audio ascoltata in cuffia che suggerisce azioni, immagini e direzioni. Il corpo reagisce continuamente allo spazio, agli stimoli visivi e alla presenza dell’ambiente circostante, generando una composizione coreografica in costante trasformazione. In uno stato di forte concentrazione e connessione con il proprio flusso di coscienza, il movimento diventa narrazione immediata e vulnerabile.

Gesti, posture e traiettorie si costruiscono nell’istante, dando vita a una danza che cambia continuamente e che intreccia memorie personali, percezioni e intuizioni. Il corpo si fa così medium di un racconto interiore, capace di evocare immagini e significati attraverso una relazione sensibile con il tempo e lo spazio. “Epiphany_Forme di manifestazione” propone una riflessione sul movimento come manifestazione diretta del pensiero, rinnovando l’idea della danza come linguaggio capace di trasmettere stati interiori e visioni intime attraverso la semplicità e l’immediatezza del gesto.

Il progetto è prodotto da Company Blu ed è stato sviluppato grazie alla residenza artistica “Artisti nei Territori” di Con.Cor.D.A Impresa Sociale Art. 47 Regione Toscana. Lo spettacolo è inoltre vincitore del bando “Residenze d’artista” di Mad murate art district e The Loom – Movement Factory | Bodysongs 2025.

Con “Epiphany_Forme di manifestazione”, la rassegna “Respiri di Bellezza” conferma la propria vocazione a creare connessioni tra danza contemporanea, arti visive e spazio museale. Le performance diventano occasioni di incontro e attraversamento, in cui il pubblico è invitato a vivere il museo non solo come luogo espositivo, ma come esperienza dinamica e partecipata, capace di attivare nuove relazioni tra opere, corpi e immaginazione.

Anche questa serata sarà introdotta da Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse, che guiderà il pubblico nella lettura dell’opera della collezione scelta come riferimento per la creazione coreografica, accompagnando gli spettatori dentro il dialogo tra linguaggi artistici che caratterizza il progetto. In questa occasione, sarà offerto ai partecipanti un aperitivo di chiusura per festeggiare insieme il successo della rassegna.

“Respiri di Bellezza” è promossa da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse e Fondazione Grosseto Cultura, con il patrocinio del Comune di Grosseto e dell’Istituzione Le Mura e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Ingresso allo spettacolo e visita al Museo: 5 euro

Informazioni e prenotazioni: prenotazioni.clarisse@gmail.com