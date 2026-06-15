Parco Arcipelago Toscano: Corte dei conti conferma solidità del modello di gestione dell’ente

Grosseto. E’ arrivata all’ Ente nei giorni scorsi la annuale relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dei 23 Enti Parco nazionali della Corte dei conti sull’esercizio finanziario 2024 che conferma la solidità gestionale del Parco nazionale Arcipelago toscano, evidenziando risultati significativi sul piano economico, amministrativo, scientifico e della valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

I dati

Tra gli aspetti più rilevanti emerge la capacità dell’Ente di sviluppare un modello di autonomia finanziaria tra i più virtuosi a livello nazionale. Nel corso del 2024 le entrate proprie hanno superato 1,3 milioni di euro, grazie in particolare alla gestione diretta dei servizi turistici e dei ticket di accesso alle isole di Montecristo, Pianosa, Giannutri e alle aree di competenza dell’Elba. Un risultato che consente al Parco di ridurre la dipendenza dai trasferimenti statali e di garantire maggiore stabilità economica e capacità di investimento.

Particolarmente significativo è il caso dell’ex diramazione di massima sicurezza “Agrippa” sull’isola di Pianosa, indicato dalla Corte dei conti come un esempio virtuoso di recupero e valorizzazione del patrimonio pubblico. Con un investimento di circa 67mila euro, il Parco ha riqualificato una struttura in stato di abbandono, attirando oltre 6.000 visitatori nei primi quattro mesi di apertura e recuperando integralmente l’investimento già nel primo anno di attività. Un modello che dimostra come la tutela e la valorizzazione del patrimonio possano generare nuove risorse da reinvestire nella conservazione.

La relazione evidenzia inoltre il ruolo del Parco nell’innovazione digitale e nella ricerca scientifica. L’Ente collabora attivamente con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica per lo sviluppo dell’applicazione “Visit Naturaitalia” e ha adottato il nuovo Piano triennale per la transizione digitale 2024-2026. Sul fronte della ricerca, prosegue il coinvolgimento in importanti progetti finanziati dal Pnrr in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) per il monitoraggio della biodiversità, oltre alla partecipazione a programmi europei Life, tra cui Letsgo Giglio e Life Tetide.

Importanti risultati arrivano anche sul piano dell’efficienza amministrativa. L’indicatore di tempestività dei pagamenti registra infatti un anticipo medio di otto giorni rispetto alle scadenze previste, migliorando ulteriormente il dato dell’anno precedente e confermando l’attenzione dell’Ente nei confronti di fornitori, operatori economici e territorio.

La Corte dei conti rileva infine l’avanzamento del percorso di revisione generale del Piano per il Parco. Pur nel rispetto delle procedure e delle complesse fasi autorizzative connesse alla Valutazione ambientale strategica richiesta dalla Regione Toscana, l’Ente sta proseguendo il lavoro per dotarsi di uno strumento di pianificazione aggiornato e adeguato alle nuove sfide ambientali e territoriali.

«La relazione della Corte dei conti rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto dall’Ente e da tutto il personale del Parco – dichiara il presidente Matteo Arcenni –. I risultati ottenuti dimostrano che tutela ambientale, innovazione e sviluppo sostenibile possono procedere insieme. Continueremo a investire nella conservazione della biodiversità, nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle nostre isole e nel rafforzamento di un modello gestionale capace di generare risorse da reinvestire a beneficio del territorio e delle future generazioni».

Il quadro delineato dalla Corte dei conti restituisce l’immagine di un ente finanziariamente solido, tecnologicamente avanzato e impegnato nel coniugare la protezione di ecosistemi unici con la valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale e culturale dell’Arcipelago Toscano.