Il paese è sempre più un museo a cielo aperto: nuove opere arricchiscono il borgo

Montiano (Grosseto). Prosegue e si amplia il progetto di valorizzazione artistica di Montiano, promosso dall’amministrazione comunale, che continua il proprio percorso verso la creazione di un vero e proprio museo a cielo aperto. Alle opere realizzate lo scorso anno nell’ambito del progetto condiviso con l’Accademia delle Belle arti di Firenze, si sono infatti aggiunti nuovi murales che impreziosiscono le vie del paese con immagini dedicate ai personaggi storici e della tradizione locale, a paesaggi ed elementi tipici della flora e della fauna locale.

Le nuove opere sono state realizzate dagli Artisti Muralisti Associati, sotto la guida del professor Saverio Vinciguerra dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, e rappresentano un ulteriore tassello di un progetto che punta a coniugare arte, identità locale e valorizzazione del patrimonio urbano.

Un contributo importante è arrivato anche da Serenella Stefanini, artista montianese, che, come già avvenuto lo scorso anno, ha collaborato attivamente sia per gli aspetti logistici sia per l’individuazione dei soggetti da rappresentare, svolgendo un prezioso ruolo di raccordo tra gli artisti e l’amministrazione comunale.

L’inaugurazione

L’inaugurazione ufficiale delle nuove opere è in programma sabato 28 giugno, alle 19, in via Niccolini, davanti al dipinto che raffigura un cane pastore, da guardiania. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Montiano, sarà un momento di festa e condivisione aperto a tutta la comunità e ai visitatori, con un aperitivo conclusivo per brindare insieme alle nuove realizzazioni artistiche.

“Questo progetto continua a crescere anno dopo anno e sono convinto che rappresenti una grande opportunità per Montiano – dichiara il sindaco di Magliano in Toscana, Gabriele Fusini -. Le nuove opere contribuiranno ad attirare visitatori e appassionati d’arte, ma soprattutto renderanno ancora più piacevole la vita dei nostri paesani. L’arte abbellisce i luoghi e arricchisce gli animi, creando un ambiente più accogliente e stimolante per chi lo vive ogni giorno. Per questo abbiamo creduto fin dall’inizio in questa iniziativa e continueremo a sostenerla e finanziarla con convinzione”.

“Ringrazio gli Artisti Muralisti Associati, il professor Saverio Vinciguerra, Serenella Stefanini e la Pro Loco di Montiano per il grande lavoro svolto – aggiunge il sindaco –. Un ringraziamento va anche ad Alessia Rossi, delegata alla cultura, e a tutta l’amministrazione comunale, che ha raccolto con entusiasmo questa idea e continua a portarla avanti con determinazione. Siamo convinti che attraverso la cultura e la bellezza Montiano possa rafforzare la propria attrattività e costruire nuove opportunità per il futuro”.

Con le nuove opere Montiano conferma dunque la propria vocazione a diventare un museo a cielo aperto diffuso, capace di raccontare attraverso l’arte la storia, la natura e l’identità del territorio.