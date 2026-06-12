Translated 9: la barca a vela vincitrice dello Spirit of the Ocean Globe Race fa tappa all’Argentario

Monte Argentario (Grosseto). All’Argentario è arrivata da qualche giorno Translated 9, la barca a vela vincitrice dello Spirit dell’Ocean Globe Race, un incredibile equipaggio di professionisti e non, che osano affrontare sfide oltre le proprie aspettative; nella livrea infatti è riportata la scritta in inglese “We believe in humans”.

Per celebrare questa convinzione, Marco Trombetti, Ceo e fondatore di Translated, ha avuto l’idea di partecipare, come vero outsider, all’Ocean Globe Race 2023, che ha commemorato il cinquantesimo anniversario della Whitbread Round the World Race, la regata più avventurosa di sempre.

Da settembre 2023 a maggio 2024 Translated 9 ha affrontato questa sfida estrema, aperta solo alle barche che avevano partecipato a una delle prime tre edizioni, nel 1973, 1977, 1981, niente Gps e niente mappe elettroniche, solo un sestante e l’osservazione delle stelle per guidare nel loro percorso, nessuna comunicazione con il mondo durante il viaggio, solo resilienza, empatia e creatività di fronte all’inaspettato.

Translated 9 ha completato il giro del mondo, ha vinto due tappe, dominato le altre due.

Artemare Club, con il comandante Daniele Busetto, l’ha documentata per il noto archivio storico dello yachting dell’associazione.

Foto di Artemare Club