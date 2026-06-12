Il Grifone d’Oro 2026 assegnato a Luca Banchi: “Porta il nome di Grosseto nel mondo”

Grosseto. La città di Grosseto conferisce il Grifone d’Oro 2026 a Luca Banchi, commissario tecnico della Nazionale italiana di pallacanestro, riconoscendone gli straordinari meriti sportivi e professionali che hanno contribuito a dare lustro al nome dell’Italia nel panorama internazionale.

Allenatore di riconosciuto valore e protagonista di una carriera costellata di successi ai massimi livelli, Luca Banchi si è distinto negli ultimi anni per la sua capacità di guidare squadre e atleti verso risultati di assoluto prestigio. Tra i riconoscimenti più significativi figura l’elezione a “Best Coach” della Fiba Basketball World Cup 2023, attribuitagli per l’eccezionale percorso compiuto alla guida della Nazionale lettone, autentica rivelazione del torneo mondiale.

L’assegnazione del Grifone d’Oro intende rendere omaggio non soltanto ai risultati conseguiti sul parquet internazionale, ma anche al contributo umano e professionale di un allenatore che rappresenta al meglio l’eccellenza italiana nel mondo.

«L’assegnazione del Grifone d’Oro a Luca Banchi – afferma il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – rappresenta un riconoscimento pienamente meritato per un uomo che, con il suo talento, la sua competenza e la sua straordinaria dedizione, ha portato il nome di Grosseto e della Maremma ai massimi livelli dello sport internazionale. La sua nomina a commissario tecnico della Nazionale Italiana di basket e il prestigioso titolo di miglior allenatore dei Mondiali Fiba 2023 testimoniano un percorso professionale di assoluta eccellenza, costruito con passione, sacrificio e risultati straordinari. Come Comune di Grosseto avevamo già voluto rendere omaggio a Luca Banchi conferendogli nel luglio 2024 la civica benemerenza, riconoscendo in anticipo il valore di una carriera che stava scrivendo pagine importanti nella storia della pallacanestro mondiale. Oggi il Grifone d’Oro conferma quella scelta e sancisce il legame profondo che unisce Luca alla sua città, che continua a rappresentare con orgoglio in ogni parte del mondo. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità grossetana rivolgo a Luca le più sincere congratulazioni. Il suo esempio dimostra come dalle radici maremmane possano nascere percorsi capaci di raggiungere l’eccellenza internazionale senza mai perdere il senso di appartenenza al proprio territorio.»

Con competenza, leadership e visione sportiva, Banchi ha saputo incarnare i valori più autentici dello sport: impegno, dedizione, spirito di squadra e capacità di superare ogni limite attraverso il lavoro e la determinazione. Qualità che ne fanno un esempio per le giovani generazioni e un motivo di orgoglio per l’intero movimento sportivo nazionale.

«Ricevere il Grifone d’Oro – sottolinea Luca Banchi – è per me un’emozione profonda e un onore che va oltre qualsiasi riconoscimento sportivo. Grosseto è la città in cui sono cresciuto, dove ho costruito le mie prime amicizie, maturato i miei valori e imparato l’importanza dell’impegno e del senso di appartenenza a una comunità. Anche se la mia carriera professionale mi ha portato lontano e si è sviluppata in altre città e in contesti internazionali, il legame con la mia terra non si è mai interrotto. Ogni traguardo raggiunto, ogni esperienza vissuta sui campi di basket in Italia e all’estero, ha sempre avuto alle spalle quelle radici maremmane che porto con orgoglio dentro di me. Per questo motivo sento questo riconoscimento in modo particolarmente intenso: perché arriva dalla mia città, dalle persone che ne rappresentano la storia, l’identità e i valori. Il fatto che il Grifone d’Oro arrivi dopo la civica benemerenza conferitami nel 2024 rende questo momento ancora più speciale. Avverto questi attestati non come premi personali, ma come un abbraccio della comunità grossetana e come la conferma di un rapporto che il tempo e la distanza non hanno mai indebolito. Per questo desidero condividere questo riconoscimento con la mia famiglia, con tutti gli allenatori, i collaboratori e gli atleti che ho incontrato nel mio percorso e con i tanti grossetani che, in questi anni, mi hanno sempre fatto sentire il loro affetto e il loro sostegno. A loro va il mio grazie più sincero. Essere accolto oggi nel novero dei Grifoni d’Oro rappresenta uno dei momenti più significativi della mia vita».

La cerimonia di consegna si svolgerà in occasione delle celebrazioni dedicate al patrono San Lorenzo, alla presenza delle autorità cittadine, delle associazioni e della comunità grossetana.

›Luca Banchi rappresenta un esempio straordinario di come talento, impegno, competenza e passione possano portare ai massimi livelli senza mai recidere il legame con la propria terra – aggiunge il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola -. La sua carriera, impreziosita da successi di assoluto rilievo nel panorama cestistico nazionale e internazionale e culminata con la guida della Nazionale italiana, è motivo di orgoglio per tutta la Maremma. Conferire il Grifone d’Oro a Luca Banchi significa rendere omaggio non solo ai suoi meriti sportivi, ma anche ai valori di dedizione, serietà e appartenenza che la sua storia testimonia. È un riconoscimento ad un uomo che, attraverso i suoi risultati, ha contribuito a far conoscere e onorare il nome di Grosseto ben oltre i confini del nostro territorio».

Se il Grifone d’Oro celebra ogni anno le eccellenze che danno lustro alla città, la figura di Luca Banchi ne rappresenta oggi una delle espressioni più autorevoli,

«L’assegnazione del Grifone d’Oro 2026 a Luca Banchi rappresenta per la Pro Loco di Grosseto un motivo di grande soddisfazione e orgoglio – spiega il presidente Andrea Bramerini –. Commissario tecnico della Nazionale italiana di pallacanestro e riconosciuto tra i migliori allenatori europei, Banchi ha portato il nome di Grosseto e della Maremma ai massimi livelli dello sport internazionale, ottenendo anche il riconoscimento di miglior allenatore dei Mondiali Fiba 2023. Il Grifone d’Oro premia personalità che, con il proprio talento e il proprio impegno, contribuiscono a dare prestigio al nostro territorio. Luca Banchi incarna pienamente questo spirito: ha raggiunto traguardi di assoluto rilievo senza mai perdere il legame con la sua terra d’origine, diventando un autentico ambasciatore di Grosseto e della Maremma. Con questo riconoscimento celebriamo non solo una straordinaria carriera sportiva, ma anche un esempio di professionalità, appartenenza e valore umano».