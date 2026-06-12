“I Luoghi del Tempo”: un viaggio con Giobbe Covatta tra Africa, ironia e impegno civile

Grosseto. Da oltre trent’anni Giobbe Covatta utilizza il linguaggio dell’umorismo per affrontare temi sociali, ambientali e umanitari.

Sabato 13 giugno sarà protagonista de “I Luoghi del Tempo” con un appuntamento ospitato nel Parco archeologico di Cosa, ad Ansedonia, uno dei luoghi più straordinari del patrimonio storico della Maremma.

Il programma

Alle 18.00 Covatta accompagnerà il pubblico nell’incontro-spettacolo “Il commosso viaggiatore alla scoperta dell’Africa“, racconto che nasce dall’esperienza diretta maturata nel continente africano e dalle numerose attività di sensibilizzazione che l’artista porta avanti da anni sui temi della cooperazione internazionale e dei diritti umani. Ad accompagnarlo: Leonardo Bochicchio (direttore dei Parchi archeologici della Maremma) e Luca Mantiglioni (caposervizio de La Nazione Grosseto).

Attore, autore e scrittore, Giobbe Covatta è tra i volti più popolari dello spettacolo italiano. Attraverso libri, spettacoli teatrali e programmi televisivi ha costruito una cifra espressiva capace di unire comicità, riflessione e impegno civile, affrontando temi complessi con leggerezza e intelligenza.

Alle 19.30 la parte musicale della serata sarà affidata a Jole Canelli, cantautrice toscana che negli ultimi anni si è distinta per una scrittura intensa e personale, sospesa tra canzone d’autore, folk contemporaneo e ricerca sonora, che qui presenterà il suo progetto “Jole“, insieme a Leonardo Marcucci (chitarra) e ad Alice Benucci e Benedetta Rustici (cori).

«Sono molto orgogliosa – sottolinea l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – di ospitare questo prestigioso festival in uno dei nostri luoghi più antichi, la città di Cosa, dove la nostra storia risplende raccontando le gloriose radici etrusche e romane di Orbetello. Un luogo dove il nostro tempo risuona potente e si trasforma in una meravigliosa cornice per la storia che sarà raccontata da un grande artista come Giobbe Covatta, a cui seguirà la musica di Jole, cantante che ha coltivato il proprio talento artistisco nei nostri confini con il supporto di Agape Onlus. La presenza di Jole e dei prodotti enoganostromici delle nostrre aziende, se possibile, mi rende ancora più fiera, in quanto le nostre eccellenze saranno chiamate a fare da ambascitrici di un luogo complesso, variegato e splendido come la Maremma».

Il Parco archeologico di Cosa ospita i resti dell’antica colonia romana fondata nel 273 a.C. sul promontorio di Ansedonia. Le mura, il foro, il Capitolium e l’affaccio sul mare raccontano uno dei siti archeologici più importanti della Toscana, dove storia e paesaggio convivono in un equilibrio unico. Un luogo che ben rappresenta il dialogo tra memoria e contemporaneità al centro del festival.

Al termine della serata sarà possibile partecipare all’aperitivo con degustazioni dedicate ai prodotti del territorio, con Azienda Bruni, Azienda Agricola Manini e I Pescatori di Orbetello.

Dopo la tappa di Ansedonia, il festival si avvierà verso il gran finale del 17 giugno a Follonica con Benedetta Colombo e l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto.

Il festival continua anche a investire sulla formazione e sulla partecipazione delle giovani generazioni attraverso il progetto della Redazione Giovani, percorso dedicato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Grosseto che saranno coinvolti nelle attività di organizzazione, comunicazione e narrazione del festival, entrando in contatto diretto con il mondo dello spettacolo dal vivo e della progettazione culturale.

Accanto alla proposta culturale, “I Luoghi del Tempo” rinnova la propria collaborazione con il sistema produttivo locale, coinvolgendo insieme a Conad aziende vitivinicole, produttori agricoli, cooperative e realtà gastronomiche della Maremma. Ogni appuntamento si concluderà infatti con degustazioni e aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio, rafforzando ulteriormente il legame tra cultura, turismo sostenibile e promozione territoriale.

“I Luoghi del Tempo” è organizzato da associazione M.Arte con il sostegno della Regione Toscana, della rete Grobac, del Sistema Musei di Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere e dei Comuni coinvolti nel progetto, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il supporto di partner e sponsor del territorio.

Informazioni generali, biglietti e prevendite

Biglietto intero 8 euro

Ridotto 7 euro per i possessori di Carta Insieme Conad

Si prega di presentare la tessera all’ingresso degli eventi.

Massimo 1 biglietto ridotto per ogni tessera.

Prevendite online: 18tickets – prevendite online

N.B. Si consiglia generalmente di vestirsi con abiti comodi e con scarpe adatte alla campagna

Informazioni: maremmaarte@gmail.com

Programma completo e aggiornamenti: I Luoghi del Tempo