Scuola di cinema: nella Mediateca la proiezione dei nuovi cortometraggi

Grosseto. La Scuola di cinema di Grosseto presenta i nuovi corti in Mediateca.

Domani, giovedì 11 giugno, alle 18 e alle 18.45, negli spazi della Mediateca digitale della Maremma, in Chiasso delle Monache 9/11, verranno proiettati i cortometraggi finali dei corsi di regia e sceneggiatura 2025-2026 (“Ho qualcosa da dirvi”, “Io ci sono”, “Visita guidata”), e i monologhi cinematografici del Laboratorio di recitazione della Scuola di cinema di Grosseto, realizzati anche grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Si tratta di un’occasione, per tutti gli appassionati di cinema e non solo, per vedere sul grande schermo i risultati di un percorso formativo molto articolato, durato oltre sette mesi, curato dal regista e sceneggiatore Francesco Falaschi, dallo sceneggiatore Alessio Brizzi e dagli attori Arianna Ninchi e Daniele Parisi.

La Scuola di cinema di Grosseto, attiva da oltre venti anni, è ormai una realtà storicamente radicata nel nostro territorio, un punto di riferimento, con i suoi corsi di regia, sceneggiatura e recitazione cinematografica, per la formazione di scrittori di cinema, filmakers e attori.

L’iniziativa è ad ingresso gratuito.