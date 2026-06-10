“Vela Insieme” compie 30 anni: al via le crociere con a bordo gli equipaggi speciali

Marina di Scarlino (Grosseto). Era il 1996, quando Bruno Brunone (fondatore e presidente di Vela Insieme), 45 anni, milanese incallito, organizzatore seriale di feste, fondatore dello Yacht Club meneghino, nonché musicista appassionato, tra un do maggiore e un si bemolle, in uno spazio al Don Gnocchi gentilmente concesso alla band per dare sfogo agli impulsi artistici, si innamora. All’improvviso. Con inarrestabile passione. Si innamora dei ragazzi “più sfortunati” che quel Don Gnocchi lo vivono, lo abitano, lo conoscono come lo scoglio che li fa aggrappare a una vita in salita e unisce le cose: mare, barca, aiuto.

Le barche donate

Probabilmente senza l’avvocato Pettinari, quell’immagine così chiara di una potenzialità così immediata si sarebbe sbiadita insieme ai cumuli di idee sparse per gli universi, ma le cose vanno diversamente. Pettinari, capitato anche lui per caso al Don Gnocchi per vicende di cui solo la vita sa, rivede in uno dei residenti il volto di suo figlio, nato “normodotato”, con tutti i geni al loro posto e la fortuna dalla sua, e, a sua volta, si sente rapito; non tanto dalla somiglianza, ma dall’urgenza di “fare di più”, di dare di più, di fare, in qualche modo, la differenza.

Incontrando Bruno Brunone per i corridoi dell’istituto si parlano, si confrontano, Pettinari si lascia raccontare le esperienze che Brunone aveva già fatto con ragazzi disabile in mare e, senza tanti giri di pensieri, decide di donare 3 barche alla causa. Brunone apre ufficialmente Vela Insieme e due milanesi, in territorio neutro ma denso di vita, proprio in quel 1996, esattamente 30 anni fa, rendono quella visione una realtà, Vela Insieme, che da allora non ha mai smesso di solcare le acque con equipaggi di ragazzi più e meno fortunati, con diversi gradi di disabilità, ma con eguali dosi di entusiasmo e di voglia di vivere.

Le crociere

Domenica 14 giugno, dal porto di Scarlino, salperà la prima crociera di quest’anno, formata come sempre da skipper (Massimo Damioli e Giulio Scheggi), due aiuti skipper (Elena Castagnetti e David Fucile), due educatori (Valentina Cavalieri e Valentina Leopizzi) e 6 ragazzi, alcuni dei quali con patologie e/o difficoltà motorie e/o cognitive.

Le crociere si avvicenderanno per tutta l’estate secondo una tabella di uscite/rientri già ben programmata e collaudata negli anni, toccando l’isola d’Elba nei cui porti (o alle cui rade) Ribot e Tornese troveranno gli spazi per le loro soste dense di riposo, ma anche di giochi, di musica, di canti, di tuffi, di nuotate, di esplorazione, di nuove amicizie, di esperienze.

Le crociere termineranno il 4 settembre con il consueto congedo e saluto (sempre pieno di lacrimoni) al Puntone di Scarlino, quest’anno con una cifra tonda importante sulle spalle e in prua, quella stessa prua che ha condotto centinaia di ragazzi a una conoscenza reciproca e alla condivisione di memorie indelebili.

Chi sono “i ragazzi”?

Il segreto di Vela Insieme è proprio stato sempre questo: gli equipaggi “misti” sono composti da ragazzi con disabilità (la cui crescita personale è comprovata da 25 anni di attività di Vela Insieme e da studi in collaborazione con l’Università di Pisa), ma anche da così detti ragazzi “normodotati” che, grazie allo scambio costante con quella che ritenevano “diversità” prima di salire a bordo, imparano a riconoscere non più “il diverso”, ma l’opportunità di crescita e di scambio.

I ragazzi senza disabilità cognitive o motorie, è ormai comprovato che cambino in maniera evidente il proprio atteggiamento nei confronti del “diverso”, spesso partendo con grandi riserve rispetto al vivere insieme a persone con disabilità di vario grado e natura, e rientrando “a terra” con prospettive totalmente diverse grazie al percorso.

“Tornese” e “Ribot”: le due imbarcazioni

Sono sempre due le imbarcazioni a vela che solcheranno le acque del Tirreno in esplorazione e in navigazione: “Tornese” e “Ribot”, due barche da crociera classiche di circa 14 metri, in grado di ospitare equipaggi composti da dieci persone e modificate per migliorare l’accessibilità al mare per persone con difficoltà motorie. Sono imbarcazioni volutamente di serie, in linea con le direttive comunitarie sulla difesa dell’ambiente marino.

Quando non impegnate nelle crociere, le imbarcazioni sono ospitate presso La Marina di Scarlino (in località Puntone), grazie alla sensibilità e alla generosità di Leonardo Ferragamo.

30 anni di Vela Insieme in numeri

10.950 giorni dall’inizio dell’attività dell’associazione

230 crociere

3.000 ragazzi coinvolti nelle crociere

60.000 pasti consumati a bordo

27.000 bagni in mare con contorni di urla e risate

1.200 notti in barca

Infinito bene ricevuto a ogni singolo sbarco

Calendario date 2026 delle crociere in mare nell’arcipelago toscano

14/19 giugno

21/26 giugno

28 giugno/3 luglio

5/10 luglio

12/17 luglio

19-24 luglio

26/31 luglio

1/8 agosto

30 agosto/4 settembre

In tutte le altre settimane Vela Insieme mantiene l’organizzazione di uscite di vela terapia con altri ragazzi provenienti da tutto il territorio nazionale. Le crociere si concluderanno il 4 settembre a Marina di Scarlino, Grosseto.

Per continuare a sostenere Vela Insieme: Banca Sella Grosseto – IBAN IT48C0326814300052849295370

“Vela Insieme”: l’associazione

L’associazione “Vela Insieme” nasce nel 2002 come “scuola di mare” accessibile a tutti. Su questa filosofia essa ha sviluppato negli anni la propria attività, facendo del mare e la navigazione “strumenti” di aggregazione ed integrazione attraverso la formazione di equipaggi misti, di ragazzi/e normo dotati e ragazzi/e con disabilità.

Le difficoltà e gli ostacoli propri della vita in barca possono diventare, così, occasioni di dialogo e comunicazione, di reciproca comprensione e di confronto tra “sportivi”. L’associazione raccoglie oggi circa 400 soci in tutta Italia e può contare sulla collaborazione di circa 30 skipper ed aiuto-skipper, con solida esperienza velica. Sono circa 4.000 le persone ospitate, ad oggi, nelle iniziative estive dell’associazione.

Dal 2023 è affiliata alla Pgs (polisportiva giovanile salesiana).

“In mare c’è spazio per tutti!”, è il motto di Vela Insieme. Da oltre 25 anni il motto si traduce in azione, in condivisione fattiva, in crociere, in incontri, in amicizia, in servizio. Vela Insieme non smette di aspettare e accogliere tutti coloro che vogliano prestare la loro opera di volontariato attraverso il mare.

La flotta

Le crociere e le uscite in mare si svolgono a bordo di imbarcazioni a vela da crociera classiche di 14 metri, in grado di ospitare equipaggi composti da otto persone. Sono imbarcazioni volutamente “di serie”, in linea con le direttive comunitarie sulla difesa dell’ambiente marino. L’associazione si avvale anche di altre imbarcazioni di armatori sensibili ai suoi principi ispiratori.

La sua base nautica si trova a Marina di Scarlino.

Per informazioni e domande di adesione contattare Bruno Brunone all’indirizzo e-mail presidenza@velainsieme.it o al numero 348.3411517.