Giornata internazionale degli archivi: nuovo appuntamento con #Storiedicarta

Grosseto. Torna l’appuntamento con #Storiedicarta, in occasione della Giornata internazionale degli archivi, un format dell’Isgrec dedicato alla conoscenza dei fondi archivistici dell’Istituto.

Il 9 giugno, alle 17, nella sede dell’Isgrec, Elena Vellati parlerà delle ultime acquisizioni di fondi di persona, quei piccoli, grandi patrimoni di carta che, in quanto strumenti di conoscenza, memoria e partecipazione civica, sono indispensabili alla ricerca poiché permettono di ricostruire tappe importanti della storia maremmana.

Nell’occasione sarà esposta una piccola selezione di documenti, curata da Stefano Campagna, provenienti dal fondo donato da Francesco Chioccon e recentemente integrato e riordinato grazie a nuova documentazione depositata dagli eredi.

Avvocato, antifascista e protagonista della vita civile e culturale grossetana, Chioccon (1922-2004) partecipò alla Resistenza e fu poi esponente del Partito Repubblicano e, soprattutto, del Movimento di Unità Popolare insieme a Cassola, Bianciardi e Marcello Morante. Negli anni successivi militò nel Partito socialista e nel Partito socialista di unità proletaria, fino a divenire, all’inizio degli anni ‘90, presidente della federazione provinciale del Partito democratico della sinistra. Parallelamente all’attività professionale e all’impegno politico, dedicò grande attenzione alla ricerca storica, pubblicando alcuni dei primi contributi sul movimento di liberazione nel Grossetano e diventando il primo presidente dell’Isgrec (1993-2004).