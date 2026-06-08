Home Cultura & SpettacoliGiornata internazionale degli archivi: nuovo appuntamento con #Storiedicarta
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

Giornata internazionale degli archivi: nuovo appuntamento con #Storiedicarta

L'iniziativa è in programma il 9 giugno

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 17 views

Grosseto. Torna l’appuntamento con #Storiedicarta, in occasione della Giornata internazionale degli archivi, un format dell’Isgrec dedicato alla conoscenza dei fondi archivistici dell’Istituto.

Il 9 giugno, alle 17, nella sede dell’Isgrec, Elena Vellati parlerà delle ultime acquisizioni di fondi di persona, quei piccoli, grandi patrimoni di carta che, in quanto strumenti di conoscenza, memoria e partecipazione civica, sono indispensabili alla ricerca poiché permettono di ricostruire tappe importanti della storia maremmana.

Nell’occasione sarà esposta una piccola selezione di documenti, curata da Stefano Campagna, provenienti dal fondo donato da Francesco Chioccon e recentemente integrato e riordinato grazie a nuova documentazione depositata dagli eredi.

Avvocato, antifascista e protagonista della vita civile e culturale grossetana, Chioccon (1922-2004) partecipò alla Resistenza e fu poi esponente del Partito Repubblicano e, soprattutto, del Movimento di Unità Popolare insieme a Cassola, Bianciardi e Marcello Morante. Negli anni successivi militò nel Partito socialista e nel Partito socialista di unità proletaria, fino a divenire, all’inizio degli anni ‘90, presidente della federazione provinciale del Partito democratico della sinistra. Parallelamente all’attività professionale e all’impegno politico, dedicò grande attenzione alla ricerca storica, pubblicando alcuni dei primi contributi sul movimento di liberazione nel Grossetano e diventando il primo presidente dell’Isgrec (1993-2004).

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Il Comune assume nuove figure professionali: “Servizi più...

Terzo settore: oltre 100mila le persone che si...

Welfare e aree rurali, Confagricoltura: “Non lasciare soli...

False multe inviate tramite sms, il sindaco: “State...

Anziani, arrivano i centri estivi: dalla ginnastica alla...

Trasferimento dei servizi, punto prelievi chiuso: ecco quando

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: