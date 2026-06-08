Una nuova condotta idrica in paese: servirà a ridurre le perdite d’acqua

Roccastrada (Grosseto). A Sticciano, nel comune di Roccastrada, sono in corso i lavori per la posa della nuova condotta idrica in via del Rigo.

I lavori

Il tratto di condotta idrica interessato dalla bonifica era sotto stretto monitoraggio da parte del Fiora: rilevate frequenti problematiche che comportavano la chiusura del flusso, l’azienda ha pianificato e avviato la sostituzione di 600 metri di condotta con una nuova tubazione in polietilene e il rifacimento dei pozzetti di manovra, per un investimento di oltre 34mila euro. Con questo intervento sarà possibile ridurre le perdite e garantire una maggiore continuità del servizio, il tutto con l’obiettivo di tutelare la risorsa idrica e l’ambiente e offrire un servizio sempre migliore per il territorio e la comunità.

Nel corso dell’intervento potrebbero essere necessarie eventuali chiusure di flusso che, una volta definite a seconda dell’andamento del cantiere, saranno tempestivamente comunicate tramite i consueti canali di Acquedotto del Fiora.

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