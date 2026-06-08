False multe inviate tramite sms, il sindaco: “State attenti alle truffe”

Grosseto. “Invito tutti i cittadini a prestare la massima attenzione a messaggi sms come quello che sta circolando in queste ore e che segnala presunte infrazioni stradali invitando ad aprire un link. Si tratta di un tentativo di truffa informatica. Il Comune non comunica sanzioni o verbali attraverso sms contenenti link su cui cliccare. Raccomando pertanto di non aprire il collegamento, di non fornire dati personali o bancari e di cancellare immediatamente il messaggio.

In caso di dubbi, è sempre possibile rivolgersi agli uffici comunali o alla Polizia Municipale per verificare eventuali comunicazioni ufficiali. La collaborazione e l’attenzione di tutti sono fondamentali per contrastare questi episodi e tutelare la sicurezza dei cittadini”.

Così il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.