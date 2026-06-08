Lotta al caporalato, il Consiglio comunale approva la mozione: “Piaga che sfrutta il lavoro e mina la dignità umana”

Gavorrano (Grosseto). Nella seduta del Consiglio Comunale di Gavorrano del 4 giugno scorso è stata approvata una mozione per la lotta al caporalato.

“Il caporalato rappresenta una delle forme più odiose e più gravi di sfruttamento del lavoro e colpisce in modo particolare, ma non solo, lavoratori di origina straniera, costretti spesso a prestare il loro lavoro in condizioni analoghe alla schiavitù – dichiara Massimo Borghi, assessore alla legalità del Comune di Gavorrano e coordinatore per la Toscana dell’associazione ‘Avviso pubblico Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione’ -. Tale fenomeno calpesta la dignità dei lavoratori, rischia di minare la tenuta sociale dei territori e delle comunità ed altera la leale concorrenza tra le aziende del settore e consiste nel reclutamento illegale di manodopera da parte di intermediari, chiamati ‘caporali’, che organizzano il lavoro per conto delle aziende aggirando le norme contrattuali e di sicurezza”.

“Si può definire il caporalato un ‘reato spia’: in molti casi dietro il sistema di intermediazione illecita si celano sistemi che vanno a ledere la sicurezza ed il controllo del territorio, attraverso l’instaurazione di metodi di tipo mafioso o paramafioso, spesso associati ad una crescente criminalità nel settore agroalimentare e nella filiera della grande distribuzione organizzata – continua l’assessore –. Molte persone in condizioni di fragilità economica accettano impieghi sottopagati, orari estenuanti e condizioni di vita precarie pur di ottenere un reddito. In alcuni casi, i lavoratori vengono costretti a pagare per il trasporto verso i campi o per l’alloggio, subendo ulteriori forme di sfruttamento. I Comuni, al pari delle Regioni, hanno il dovere di promuovere politiche di legalità e di tutela dei diritti dei lavoratori, nonché di contrastare culturalmente la penetrazione della criminalità organizzata nei propri territori.

“E’ fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica e la cittadinanza sul tema dei diritti dei lavoratori e sulle problematiche legate al caporalato in agricoltura, nell’edilizia, nella logistica ed in altri comparti produttivi. Dobbiamo sollecitare la piena applicazione della legge 199 del 2016, provvedimento di fondamentale importanza, rafforzandolo con la confisca delle aziende che utilizzano manodopera fornita dai caporali, andando oltre alla sanzione sacrosanta alle così dette ‘aziende senza terra’. Il Comune di Gavorrano ad oggi è stato il primo e unico Comune della provincia di Grosseto ad affrontare pubblicamente il problema del caporalato e dell’economia illegale in un convegno tenutosi nel gennaio 2025 grazie al lavoro importante e stimolante svolto su questi temi sia da Flai Cgil che dalla Prefettura di Grosseto – termina Borghi –, lavoro che dimostra che i Comuni non sono soli nell’impegno civile che il lavoro sia sempre strumento di crescita e di dignità per tutti”.