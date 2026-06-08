Caritas, Rifondazione Comunista: “Grande lavoro per chi soffre, politiche sociali del Comune insufficienti”

Grosseto. “Esprimo piena solidarietà a don Enzo e a tutta la Caritas per il grande lavoro umanitario che svolgono a favore di chi soffre”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Silvano Brandi, coordinatore del gruppo di lavoro sociale e dell’abitare del Partito della Rifondazione Comunista della federazione di Grosseto.

“Di questo lavoro dovrebbero farsi carico le istituzioni, invece di accusare la Caritas di causare degrado e colpire il decoro urbano – continua la nota –. Le persone non sono rifiuti da gettare; occorre invece farsi carico delle loro sofferenze e cercare di porvi rimedio, anziché accusare un’associazione che cerca in ogni modo di venire incontro alle loro necessità”.

“L’operatore Caritas: un punto di riferimento per i senza tetto a Grosseto”

“A Grosseto, il lavoro degli operatori della Caritas rappresenta un sostegno fondamentale per le persone senza dimora – sottolinea Brandi -. Ogni giorno, con dedizione e sensibilità, gli operatori accolgono uomini e donne che vivono situazioni di grave disagio economico e sociale, offrendo non solo beni di prima necessità, ma anche ascolto e vicinanza umana. L’attività si svolge attraverso servizi di accoglienza, distribuzione di pasti, orientamento ai servizi sociali e supporto nella ricerca di soluzioni abitative temporanee. Per molte persone che vivono in strada, l’operatore Caritas diventa un punto di riferimento capace di instaurare un rapporto di fiducia e di accompagnarle in un percorso di recupero della dignità personale. Dietro ogni intervento c’è un lavoro spesso silenzioso, fatto di presenza costante e attenzione alle fragilità. Gli operatori affrontano quotidianamente situazioni complesse, cercando di rispondere ai bisogni immediati senza perdere di vista l’obiettivo dell’inclusione sociale. In una realtà come quella di Grosseto, l’impegno della Caritas continua a rappresentare un esempio concreto di solidarietà, dimostrando come l’aiuto alle persone più vulnerabili sia un valore essenziale per l’intera comunità”.

“Disagio sociale e senza fissa dimora: le responsabilità del Comune di Grosseto”

“La presenza di persone senza fissa dimora e di situazioni di grave disagio sociale rappresenta una delle sfide più complesse per le amministrazioni locali – prosegue il comunicato -. Anche a Grosseto, il fenomeno della marginalità sociale solleva interrogativi sull’efficacia delle politiche pubbliche adottate negli ultimi anni. Tra le criticità che vengono spesso segnalate da cittadini, associazioni e operatori del settore vi è la carenza di interventi strutturali capaci di affrontare le cause profonde dell’esclusione sociale. L’assistenza emergenziale, pur necessaria, rischia infatti di non essere sufficiente senza percorsi di reinserimento abitativo, lavorativo e sanitario. Un ulteriore elemento di discussione riguarda la disponibilità di posti letto, servizi di accoglienza e supporto continuativo per le persone che vivono in condizioni di estrema vulnerabilità. Quando tali servizi risultano insufficienti o difficilmente accessibili, il rischio è quello di lasciare molte persone senza un adeguato sostegno, soprattutto nei periodi più critici dell’anno”.

“L’articolo 3 della Costituzione recita ‘Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge…….è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana’. I costituenti quando hanno scritto è compito della Repubblica hanno inteso che detto compito è demandato alle pubbliche amministrazioni e dunque anche alle amministrazioni comunali, che hanno, appunto, il compito di coordinare gli interventi con i servizi sociali, il terzo settore e le istituzioni sanitarie, promuovendo strategie che non si limitino alla gestione dell’emergenza, ma puntino all’inclusione sociale. In questo contesto, è legittimo chiedersi, ma la domanda è retorica, se il Comune di Grosseto abbia destinato risorse adeguate, sviluppato programmi sufficientemente efficaci e garantito un monitoraggio costante delle situazioni di fragilità presenti sul territorio – termina il comunicato –. Affrontare il disagio sociale non significa soltanto offrire assistenza, ma riconoscere la dignità delle persone e costruire percorsi concreti di autonomia. Per questo motivo è fondamentale che l’amministrazione comunale renda trasparenti i risultati delle proprie politiche sociali e favorisca un confronto pubblico, sulle eventuali carenze e sugli interventi necessari, per migliorare il sostegno ai cittadini più vulnerabili”.