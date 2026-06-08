Clorofilla Film Festival cerca documentari per l’edizione 2026: come partecipare

Grosseto. Entra nel vivo il countdown per partecipare alla XXV edizione del Clorofilla Film Festival, lo storico festival cinematografico promosso da Legambiente. Manca poco tempo per iscrivere le proprie opere al concorso che, da un quarto di secolo, porta il cinema “green” e d’impegno civile sul grande schermo, offrendo uno spazio di espressione cruciale alle produzioni indipendenti e ai giovani autori.

Oggi più che mai, il Clorofilla Film Festival ribadisce la necessità di utilizzare la lente del cinema documentario per esplorare la stretta interconnessione tra la crisi climatica e le dinamiche sociali. Difendere il territorio, tutelare la biodiversità e promuovere l’agroecologia sono azioni che vanno di pari passo con la giustizia sociale, l’inclusione e la difesa dei diritti.

In un’epoca di profonde transizioni e sfide globali, il festival vuole dare voce a quelle storie che non trovano spazio nei circuiti mainstream: racconti di resistenza locale, buone pratiche, conflitti territoriali e percorsi di riscatto. Il documentario diventa così non solo una testimonianza artistica, ma uno strumento politico e culturale indispensabile per risvegliare le coscienze, stimolare il dibattito e immaginare nuovi modelli di futuro sostenibile.

Il concorso

Oltre al concorso generale, da sempre aperto ai documentari che affrontano le tematiche ecologiche e civili e che prevede anche il Premio Vittorio De Seta, il festival ha anche due sezioni speciali pensate per mappare capillarmente il rapporto tra uomo e ambiente: Agridoc, sezione interamente dedicata al mondo rurale, alla terra, alla sovranità alimentare e all’agricoltura di qualità; Montanaria, lo spazio riservato al cinema delle terre alte, ai paesaggi montani, alle loro fragilità e alle comunità che le abitano. Infine #Solounminuto, la vetrina dedicata ai cortissimi, dove la rapidità del messaggio si sposa con l’efficacia narrativa.

Le scadenze per l’invio delle opere sono differenziate:

15 giugno 2026, termine ultimo per il concorso generale e per la sezione #Solounminuto;

termine ultimo per il concorso generale e per la sezione #Solounminuto; 6 luglio 2026, termine ultimo per le sezioni Agridoc e Montanaria.

Il Clorofilla si conferma un festival itinerante e a misura d’uomo: le proiezioni prenderanno il via a partire da luglio, toccando diverse località. Un focus d’eccezione dedicato alle opere in concorso avrà poi una vetrina privilegiata e di rilievo nazionale all’interno di Festambiente, la manifestazione nazionale di Legambiente, in programma dal 5 al 9 agosto 2026 a Rispescia, alle porte del Parco della Maremma.

Come partecipare: l’iscrizione e l’invio dei lavori avvengono esclusivamente tramite la piattaforma internazionale Filmfreeway.

Per informazioni e contatti: cinema@festambiente.it

Sito web: www.clorofillafilmfestival.it

Clorofilla è un progetto di Legambiente Festambiente realizzato con Kansassiti, Mdm – Mediateca digitale della Maremma, Clan, Il Giardino degli Arcieri, scuola Storie di cinema. Clorofilla ha il patrocinio e il contributo della Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, il sostegno dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.