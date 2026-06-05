Premio letterario Heba: ecco i vincitori della prima edizione

Magliano in Toscana (Grosseto). Sono Roberto Redi Pulci, con il racconto “Il sapore delle parole”, e Maria Orlandi, 11 anni, autrice di “Una lettura inaspettata”, i vincitori della prima edizione del Premio letterario Heba, promosso da Auser Magliano in Toscana aps con il patrocinio e il contributo del Comune di Magliano in Toscana.

Il premio, dedicato al tema “Divorato. Il gusto per il cibo incontra la lettura”, era articolato in due sezioni: una riservata agli autori maggiorenni provenienti da tutta Italia e una destinata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Grosseto. La risposta è stata positiva, con circa cento racconti pervenuti, un risultato che testimonia l’interesse suscitato da questa prima edizione.

Importante il ruolo della biblioteca comunale di Magliano in Toscana e del suo gruppo di lettura, che ha curato la prima selezione degli elaborati individuando i finalisti delle due categorie.

I racconti selezionati sono stati poi sottoposti alla valutazione della giuria tecnica composta da: gli scrittori Dianora Tinti e Filippo Tuena, Alessia Rossi, consigliera comunale con delega alla cultura del Comune di Magliano in Toscana, Francesco Pratesi, presidente di Italia Nostra sezione Maremma, e Massimo De Felice, membro del direttivo di Auser Magliano e presidente della giuria.

Oltre ai due vincitori, sono state assegnate tre menzioni speciali. Per la sezione A, i riconoscimenti sono andati a “Tutte le nostre prime volte” di Simona Visciglia e a “Il caffè delle idee” di Roberto Colonnelli. La terza menzione speciale è stata attribuita a “Oltre la polvere” di Samuele Pellegrini, 16 anni.

“Questa prima edizione del Premio letterario Heba – commenta la consigliera Alessia Rossi – ha dimostrato come la cultura possa essere uno strumento di crescita per la comunità. La qualità e il numero dei racconti ricevuti, insieme alla partecipazione registrata durante la cerimonia di premiazione, confermano il valore di un progetto che ha saputo mettere in dialogo lettura, scrittura e territorio. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di aver sostenuto questa iniziativa e ringraziamo Auser Magliano, il gruppo di lettura della biblioteca comunale, i membri della giuria e tutti i partecipanti che hanno contribuito al successo della manifestazione. Ci auguriamo che il premio possa continuare a crescere e diventare un appuntamento sempre più significativo per il panorama culturale del nostro territorio”.