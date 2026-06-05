Guide turistiche, Fenagi Confesercenti: “Esame da rinviare, troppe criticità e nessun confronto”

Grosseto. Anche dalla provincia di Grosseto arriva la richiesta di rivedere la sessione 2026 dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica.

Fenagi Confesercenti Grosseto, il sindacato che rappresenta le guide turistiche e ambientali, rilancia sul territorio l’appello già avanzato da Federagit Confesercenti al Ministro del turismo, Gianmarco Mazzi, chiedendo l’apertura immediata di un confronto con le associazioni di categoria per evitare di compromettere gli obiettivi della riforma nazionale.

Al centro delle criticità evidenziate dall’associazione vi è la tempistica della procedura: programma, criteri e griglie di valutazione sono stati pubblicati soltanto il 20 maggio, mentre la prova scritta è stata fissata per il 5 giugno, in un periodo particolarmente intenso per gli operatori del comparto turistico.

Secondo Fenagi e Federagit, questa situazione rischia di incidere negativamente sulla qualità della selezione e di alimentare un clima di incertezza tra i professionisti del settore. Per questo motivo è stata chiesta la sospensione delle procedure attualmente in corso, il rinvio della prova scritta e l’istituzione di un tavolo permanente di confronto con le rappresentanze di categoria.

Federagit ribadisce il proprio sostegno alla riforma nazionale della professione di guida turistica e al sistema di abilitazione nazionale. Tuttavia, alla luce delle criticità emerse nella prima sessione d’esame e delle problematiche ancora aperte, ritiene necessario apportare correttivi immediati.

Anche a livello locale Fenagi Confesercenti Grosseto sottolinea la necessità di un intervento tempestivo.

«Ribadiamo che lo spostamento della prova del 5 giugno sarebbe una scelta opportuna – dichiara Lucilla Dani, presidente provinciale di Fenagi Confesercenti Grosseto – soprattutto perché, dopo una prima sessione nel 2025 caratterizzata da numerose criticità, ci saremmo aspettati un coinvolgimento delle associazioni di categoria per migliorare il sistema. Al contrario, siamo stati completamente esclusi dal confronto. Inoltre, molti aspetti della riforma non sono ancora stati attuati e questo rischia di aumentare nei professionisti un senso di vulnerabilità e incertezza».

Tra le questioni ancora irrisolte, Confesercenti segnala l’assenza del tesserino professionale, la mancata attivazione del tavolo con il Ministero della cultura per l’accesso ai siti museali statali e la carenza di controlli sul territorio, dovuta anche alla mancanza di indicazioni operative rivolte alle Regioni.

«Non mettiamo in discussione la riforma, né la necessità di un sistema nazionale di abilitazione – conclude Dani –. Proprio per questo chiediamo un percorso partecipato, condiviso e ben strutturato, capace di garantire certezze agli operatori e una reale valorizzazione della professione di guida turistica».