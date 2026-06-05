Il Panathlon promuove la pulizia della spiaggia: sport e ambiente insieme per il territorio

Grosseto. Il Panathlon Club Grosseto promuove per sabato 6 giugno, dalle 8.30 alle 10.30, un’iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente e alla sensibilizzazione dei cittadini sul rispetto del territorio.

L’appuntamento è fissato presso il Bagno Kursaal, in via Ugo Foscolo 55 a Marina di Grosseto, da dove prenderà il via la pulizia del tratto di litorale compreso tra il Kursaal e Principina a Mare.

All’iniziativa parteciperanno anche alcuni giovani atleti del Circolo Pattinatori Grosseto, a testimonianza del forte legame tra sport, educazione civica e rispetto dell’ambiente.

«Il Panathlon – spiega il presidente Franco Rossi – non si occupa soltanto di promuovere i valori dello sport e fair play, ma anche di diffondere quei principi di responsabilità, rispetto e attenzione verso la comunità che rappresentano il fondamento stesso dell’attività sportiva. Prendersi cura dell’ambiente significa prendersi cura del luogo in cui viviamo, facciamo sport e crescono le nuove generazioni».

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, sportivi e famiglie in un gesto concreto a favore del territorio, trasformando una semplice attività di pulizia in un momento di educazione ambientale e partecipazione collettiva.

«Abbiamo scelto di coinvolgere anche i ragazzi – prosegue Rossi – perché crediamo che l’educazione al rispetto dell’ambiente debba partire fin da giovani. Lo sport insegna il rispetto delle regole, degli avversari e dei luoghi che ci ospitano. Portare questi valori fuori dai campi di gioco e applicarli alla vita quotidiana rappresenta un messaggio importante per tutta la comunità».

Per la realizzazione dell’evento, l’assessorato comunale all’ambiente metterà a disposizione il materiale necessario per la raccolta dei rifiuti. Sarà presente anche l’assessore Erika Vanelli, che ha condiviso e sostenuto l’iniziativa.

Il Panathlon Club Grosseto invita tutta la cittadinanza a partecipare. La partecipazione è infatti libera e aperta a tutti.

Il ritrovo è previsto alle 8.30 presso il Bagno Kursaal di Marina di Grosseto, da dove prenderanno il via le operazioni di pulizia del litorale.

«Piccoli gesti compiuti insieme possono produrre grandi risultati. Ci auguriamo che questa iniziativa possa rappresentare non soltanto un intervento concreto per la salvaguardia della nostra costa, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e di responsabilità verso uno dei patrimoni più preziosi del nostro territorio», conclude Franco Rossi.