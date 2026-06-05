“A scuola di Costituzione”: gli studenti ricevono gli attestati del progetto

Grosseto. Si è tenuto nell’aula magna della Fondazione Polo universitario grossetano ieri, 4 giugno, l’ultimo incontro del progetto “A scuola di Costituzione”, promosso dal Comitato per la democrazia costituzionale e dall’Anpi di Grosseto, sezione Elvio Palazzoli.

Il progetto

Il progetto, che si è sviluppato in tre incontri con importanti costituzionalisti della Repubblica, Giuseppe Filippetta, Valentina Carlino e Nicola Vizioli, ha coinvolto attivamente quattro classi composte da alunne e alunni del Liceo scientifico Marconi, del Liceo economico sociale del Rosmini, dei Servizi commerciali del Polo Bianciardi e dei Sistemi informativi aziendali e Finanza Marketing dell’Istituto Fossombroni.

Sono state proprio queste classi a presentare gli elaborati prodotti durante l’anno scolastico sull’articolo 2 della Costituzione italiana, che è stato il filo conduttore dell’edizione di questo anno. In questo articolo si illustra uno dei principi fondamentali della Repubblica, che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

Ogni scuola ha sviluppato un proprio percorso sui concetti di libertà individuale e di responsabilità collettiva, sottolineando come i diritti siano da tutelare in primis a scuola, dove si sviluppa la personalità dei giovani e che tutti i cittadini abbiano il dovere di contribuire al bene comune e di farsi carico delle fasce più deboli della società.

Ospiti della giornata sono stati l’assessore alle attività produttive, all’economia, al credito e al turismo della Regione Toscana Leonardo Marras, il deputato Marco Simiani ed il vice presidente della Provincia di Grosseto Valentino Bisconti. Sono stati presenti inoltre Gabriella Papponi Morelli, presidente della Fondazione Polo universitario grossetano, ed Alessandro Sonnini, rappresentante del Comitato studentesco del progetto.

Alla fine della giornata i referenti di “A scuola di Costituzione” hanno consegnato agli studenti e alle studentesse gli attestati di cittadinanza.

L’incontro ha visto la partecipazione del “Coro del Bianciardi” che, insieme a tre fisarmonicisti, si sono esibiti in una performance musicale e canora con brani scritti da Italo Calvino.