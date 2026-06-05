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“Dalla terra polacca alla terra italiana”: al via la mostra di Agata Amelia Wawrzyniak

L'esposizione raccoglie 17 dipinti astratti e 15 fotografie in un percorso che attraversa esperienze, paesaggi e sensibilità maturate tra Polonia e Italia

di Redazione
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Manciano (Grosseto). Dal 6 giugno al 5 luglio 2026 Le Stanze di Manciano ospitano la mostra personale di Agata Amelia Wawrzyniak, intitolata “Dalla terra polacca alla terra italiana”.

La mostra

L’esposizione raccoglie 17 dipinti astratti e 15 fotografie in un percorso che attraversa esperienze, paesaggi e sensibilità maturate tra Polonia e Italia, due Paesi che rappresentano i punti di riferimento biografici e artistici dell’autrice.

L’inaugurazione è in programma sabato 6 giugno alle 18.30 a Le Stanze.

Attraverso la pittura e la fotografia, Agata Amelia Wawrzyniak propone un racconto visivo che mette in dialogo luoghi, emozioni e memorie, restituendo al visitatore uno sguardo personale sul rapporto tra identità, appartenenza e trasformazione.

La mostra sarà visitabile a ingresso libero negli spazi di Le Stanze, in via Cavour 6 a Manciano.

«Siamo lieti di ospitare a Le Stanze il lavoro di Agata Amelia Wawrzyniak, un’artista che attraverso linguaggi diversi racconta il legame tra culture e territori differenti – dichiara Matteo Bartolini, consigliere comunale con delega alla cultura –. Questa mostra conferma la vocazione de Le Stanze come luogo aperto al confronto e alla valorizzazione di esperienze artistiche capaci di offrire nuovi punti di vista e occasioni di riflessione».

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