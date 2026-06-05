“Il sipario della natura”: al via il festival teatrale dedicato all’ambiente

Grosseto. Al Museo di storia naturale della Maremma inizia “Il sipario della natura”, il festival teatrale dedicato ai temi dell’ambiente, della biodiversità e del rapporto tra uomo e natura.

La rassegna accompagnerà il pubblico per tutto il mese di giugno con appuntamenti in programma ogni sabato alle 18.00, proponendo spettacoli pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Il costo del biglietto è di 10 euro. È consigliata la prenotazione contattando la segreteria del museo all’indirizzo segreteria@museonaturalemaremma.it oppure al numero 0564.488571.

Lo spettacolo

Il primo spettacolo in programma è sabato 6 giugno alle 18.00 con “Alieni. Storie di specie alloctone e mondi in equilibrio” proposto dal Teatro dello Sbaglio, compagnia che è già stata ospite del museo negli scorsi mesi. Un appuntamento che affronta in modo originale e coinvolgente il tema delle specie alloctone, organismi animali e vegetali introdotti in ambienti diversi da quelli di origine, e delle trasformazioni che la loro presenza può generare negli ecosistemi.

«Con “Il sipario della natura” vogliamo sperimentare un linguaggio diverso per raccontare temi che sono al centro del lavoro del museo – spiega il direttore Andrea Sforzi –. Il teatro ha la capacità di coinvolgere emotivamente il pubblico e di rendere accessibili anche argomenti complessi. Attraverso questi spettacoli desideriamo offrire occasioni di riflessione e di conoscenza, creando un dialogo tra scienza, cultura e creatività che possa avvicinare persone di tutte le età ai temi della biodiversità e della tutela dell’ambiente».

Attraverso il linguaggio del teatro e una narrazione accessibile e divertente, lo spettacolo invita il pubblico a riflettere sugli equilibri naturali, sui cambiamenti ambientali e sulle relazioni che si instaurano tra le diverse forme di vita.