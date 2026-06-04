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Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

A Borgo Carige le proiezioni ci saranno da venerdì 5 a domenica 7 giugno

di Redazione
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Capalbio (Grosseto). Al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, questo weekend, saranno proiettati “Tuner-L’accordatore” di Daniel Roher, “Amarga Navidad” di Pedro Almodovar e “No good men” di Shahrbanoo Sadat.

Il programma

“No good men” ci sarà venerdì 5 alle 17.30, sabato 6 alle 21.30 e domenica 7 giugno alle 17.30.

“Amarga Navidad” sarà in sala venerdì 5 alle 19.30, sabato 6 alle 17.30 e domenica 7 giugno alle 21.30 (versione originale con sottotitoli in italiano).

“Tuner-L’accordatore”, infine, è in programma per venerdì 5 alle 21.30, sabato 6 alle 19.30 e domenica 7 giugno alle 19.30.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.

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