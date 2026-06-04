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Torna il divertimento a Marina di Grosseto: anticipata l’apertura del luna park

di Redazione
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Grosseto – La Giunta comunale ha approvato la rettifica della deliberazione relativa al “Luna Park 2026” di Marina di Grosseto, anticipando di un giorno l’avvio delle attività.
Il parco divertimenti, che sarà allestito nell’area adiacente al pattinodromo di via Montreuil, aprirà quindi venerdì 19 giugno e resterà operativo fino al 31 agosto 2026.
“Il Luna Park – ha sottolineato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna rappresenta da anni una presenza consolidata e attesa dell’estate a Marina di Grosseto, un appuntamento che richiama famiglie, bambini e giovani e che contribuisce a rendere ancora più vivace e attrattiva la nostra località balneare. Con questo provvedimento abbiamo voluto agevolare l’organizzazione della manifestazione, consentendone l’avvio già dal 19 giugno e garantendo agli operatori il tempo necessario per programmare al meglio le attività. L’Amministrazione comunale continua a lavorare per offrire un calendario estivo ricco di iniziative, capace di coniugare intrattenimento, socialità e sostegno all’economia locale”.

Il provvedimento consente agli organizzatori di procedere nei tempi previsti con le attività di allestimento, promozione e gestione della manifestazione, uno degli appuntamenti estivi più attesi da residenti e turisti.
“Con questa rettifica – ha concluso l’assessore alle Attività produttive, Bruno Ceccheriniabbiamo accolto la richiesta degli operatori, consentendo l’avvio del Luna Park già dal 19 giugno. Si tratta di un appuntamento tradizionale e molto apprezzato che contribuisce ad arricchire l’offerta di intrattenimento estiva di Marina di Grosseto, rappresentando al tempo stesso un’importante opportunità per le attività dello spettacolo viaggiante e un’attrazione per famiglie, residenti e turisti. L’obiettivo dell’Amministrazione è favorire iniziative capaci di animare il territorio e valorizzare la stagione turistica, nel rispetto delle regole e della sicurezza”.

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