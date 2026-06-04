“I Luoghi del Tempo”: parole, musica e teatro per ricordare Paolo Poli

Monterotondo Marittimo (Grosseto). A cento anni dalla nascita di Paolo Poli, uno dei più straordinari interpreti del teatro italiano del Novecento, “I Luoghi del Tempo” dedica una serata speciale alla sua memoria.

L’appuntamento è per venerdì 5 giugno alla Rocca degli Alberti di Monterotondo Marittimo, dove parole, musica e teatro si intrecceranno nel segno dell’ironia, della libertà espressiva e dell’intelligenza dissacrante che hanno reso Paolo Poli una figura unica nel panorama culturale italiano.

Il programma

La serata si aprirà alle 18.00 con la passeggiata-racconto “Sempre fiori mai un fioraio“, guidata da Pino Strabioli insieme all’architetto Barbara Catalani e coordinata da Enrico Pizzi.

Attore, regista, autore e volto noto della televisione e della radio italiana, Strabioli è stato uno dei collaboratori più vicini a Paolo Poli negli ultimi anni della sua carriera. Dal loro sodalizio artistico e umano è nato il libro “Sempre fiori mai un fioraio”, da cui prende il nome l’incontro, che restituisce al pubblico ricordi, aneddoti e riflessioni su uno dei protagonisti più originali della scena teatrale italiana.

Alle 19.30 il festival proseguirà con “E lasciatemi divertire!“, spettacolo con Maria Cassi e Leonardo Brizzi dedicato all’universo artistico di Paolo Poli attraverso testi di Aldo Palazzeschi, autore amatissimo dall’attore fiorentino e tra le voci più irriverenti e innovative della letteratura italiana del Novecento.

Attrice, autrice e regista tra le più originali del panorama teatrale contemporaneo, Maria Cassi ha costruito una carriera fondata sull’incontro tra comicità, musica, improvvisazione e teatro fisico. Accanto a lei il pianista e compositore Leonardo Brizzi, compagno di scena e collaboratore storico, protagonista di una ricerca artistica che unisce musica colta, jazz e linguaggi teatrali. Insieme daranno vita a uno spettacolo che raccoglie e rilancia lo spirito creativo, ironico e anticonformista di Paolo Poli.

L’appuntamento si inserisce nel percorso che il festival dedica quest’anno ad alcune grandi figure della cultura italiana del Novecento, offrendo al pubblico occasioni di approfondimento e riscoperta attraverso linguaggi differenti e un dialogo costante tra patrimonio culturale e territorio.

A ospitare la serata sarà la Rocca degli Alberti, il luogo da cui ebbe origine il borgo medievale di Monterotondo Marittimo. Costruita e abitata dalla famiglia degli Alberti di Magona a partire dal XII secolo, la fortificazione rappresentò per oltre un secolo il centro del potere locale. Oggi le tracce della rocca e delle antiche mura si integrano nel tessuto urbano del paese, mantenendo viva la memoria delle origini medievali della comunità.

Al termine dello spettacolo il pubblico potrà partecipare all’aperitivo a cura di Melosgrano.

I prossimi appuntamenti

Dopo la tappa di Monterotondo Marittimo, il festival proseguirà sabato 6 giugno (data già sold out) alle Ferriere di Torniella, nel comune di Roccastrada, con il geologo e divulgatore Mario Tozzi, protagonista di una passeggiata dedicata alla storia geologica e ambientale delle Colline Metallifere, seguita dal concerto “Puccini in Maremma”.

Il festival continua anche a investire sulla formazione e sulla partecipazione delle giovani generazioni attraverso il progetto della Redazione Giovani, percorso dedicato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Grosseto che saranno coinvolti nelle attività di organizzazione, comunicazione e narrazione del festival, entrando in contatto diretto con il mondo dello spettacolo dal vivo e della progettazione culturale.

Accanto alla proposta culturale, “I Luoghi del Tempo” rinnova la propria collaborazione con il sistema produttivo locale, coinvolgendo insieme a Conad aziende vitivinicole, produttori agricoli, cooperative e realtà gastronomiche della Maremma. Ogni appuntamento si concluderà infatti con degustazioni e aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio, rafforzando ulteriormente il legame tra cultura, turismo sostenibile e promozione territoriale.

“I Luoghi del Tempo” è organizzato da Associazione M.Arte con il sostegno della Regione Toscana, della rete Grobac, del Sistema Musei di Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere e dei Comuni coinvolti nel progetto, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il supporto di partner e sponsor del territorio.

Informazioni generali, biglietti e prevendite

Biglietto intero 8 euro

Ridotto 7 euro per i possessori di Carta Insieme Conad

Si prega di presentare la tessera all’ingresso degli eventi.

Massimo 1 biglietto ridotto per ogni tessera.

Prevendite online: 18tickets – prevendite online

N.B. Si consiglia generalmente di vestirsi con abiti comodi e con scarpe adatte alla campagna.

Informazioni: maremmaarte@gmail.com

Programma completo e aggiornamenti: I Luoghi del Tempo