“Custodi del tempo”: la storia si fa spettacolo nella magica cornice del Castellum Aquarum

Manciano (Gr) – Prosegue il percorso de “Le voci della storia“, la rassegna promossa dal Comune di Manciano e dal Museo diffuso della comunità mancianese, che valorizza il patrimonio storico e culturale del territorio attraverso linguaggi capaci di unire ricerca, narrazione e partecipazione. Sabato 6 giugno alle 17.30 il suggestivo sito archeologico del Castellum Aquarum di Poggio Murella ospiterà “Custodi del tempo“, spettacolo teatrale di TeatroStudio itinerante site-specific realizzato appositamente per questa occasione e presentato per la prima volta al pubblico. La partecipazione è gratuita.

Tra le rovine immerse nella campagna maremmana, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio che intreccia storia, memoria e immaginazione. Un contadino, un guardiano, un saggio e un poeta guideranno gli spettatori lungo un percorso fatto di racconti, tracce del passato, pietre e paesaggi, in un’esperienza che invita a guardare il territorio con occhi nuovi e a riscoprire il legame tra luoghi, persone e tempo.

Lo spettacolo è firmato da Mario Fraschetti, autore dei testi, degli adattamenti e della regia. Sul palco gli interpreti Luca Pierini, Mirio Tozzini, Enrica Pistolesi, Tommaso Pettinati e Daniela Marretti.

«”Le voci della storia” – dichiara Matteo Bartolini, consigliere comunale con delega alla Cultura – continuano a raccontare il nostro territorio attraverso modalità coinvolgenti e originali. Portare il teatro in un luogo straordinario come il Castellum Aquarum significa offrire al pubblico un’occasione per conoscere e vivere il patrimonio archeologico di Manciano in modo diretto, trasformando la storia in un’esperienza condivisa».

Il Castellum Aquarum, in località Le Murelle a Poggio Murella, rappresenta una delle testimonianze archeologiche più affascinanti dell’area di Saturnia. La grande cisterna coperta da dieci volte a botte, con una capacità di circa 4.000 metri cubi, costituisce l’elemento principale di un complesso articolato che comprendeva almeno altre due cisterne e numerose strutture ancora oggi oggetto di studio. Gli archeologi hanno avanzato diverse ipotesi sulla funzione del sito: da sistema di raccolta e distribuzione delle acque verso la città di Saturnia a possibile apparato idrico di una residenza di età imperiale o di un santuario legato alla presenza di sorgenti. Le evidenze oggi conservate raccontano una frequentazione dell’area che si estende dalla seconda metà del I secolo a.C. fino all’età tardo imperiale.

Per esigenze logistiche non sarà possibile raggiungere in auto l’area archeologica nel pomeriggio dell’evento. I partecipanti dovranno lasciare il proprio veicolo a Poggio Murella, nella zona della Torre o del cimitero, e proseguire a piedi lungo la strada sterrata che conduce al sito, per un percorso di circa 600 metri. Si consigliano scarpe comode e abbigliamento adeguato a una passeggiata all’aperto.

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca comunale Antonio Morvidi al numero 0564 625329 o all’indirizzo biblioteca@comune.manciano.gr.it, oppure l’Ufficio Turistico di Manciano al numero 0564 1886794 e all’indirizzo mancianopromozione@gmail.com.